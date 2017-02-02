37 مخالفة تتجاوز غرامتها 1.5 مليون بمنشآت سياحية في عسير

ضبَطتها خلال جولاتها الرقابية على قطاع الإيواء في المنطقة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، عن تقدم 39 منشأة لإصدار التراخيص وتجديدها، و6 منشآت لتعديل التصنيف؛ إذ إن أولى المنشآت التي تحصل على هذا الترخيص بالمنطقة: منشأة (شقق فندقية) ثلاث نجوم، ومنشأة (وحدات سكنية) درجة أولى؛ فيما بلغ عدد المخالفات الحديثة 37 بمبلغ 1065000 (مليون وخمسة وستين ألف ريال).

جاء ذلك بعد جولات الضبط الرقابية على بعض المنشآت برئاسة مدير إدارة التراخيص علي بن محيي القحطاني.

وقال: إن عدد الجولات من بداية موسم الشتاء قد بلغت 31 جولة بمحافظة محايل وبارق والمجاردة وساحل عسير؛ فضلاً عن الجولات الرقابية لأبها الحضرية التي بلغت 59 جولة.

وطمأن "العمرة" بشأن جاهزية قطاع الإيواء بشكل عام على استقبال السياح والزوار خلال احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجولات وتطبيق النظام يهدف إلى رفع جودة المنشآت.