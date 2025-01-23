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مخالفة "حماية الطفل" تقود "الكهرباء" للردّ: المعدات تابعة لـ"بلدية ظلم"

قالت تجاوباً مع تقرير "سبق" عن محولات مكشوفة: جرى تأمين الخطورة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنه ليست جميع المعدات والمنشآت الكهربائية في الشوارع والطرقات تابعة لها، وأن هناك بعض المعدات والمحولات وغرف توزيع الكهرباء تتبع جهات خدمية أخرى لا علاقة للشركة بها.

وأوضحت؛ تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "بلاغ عن مخالفة حماية الطفل يضع بلدية وكهرباء ظلم في مأزق الإهمال"، أنه وفور نشر الخبر سارعت فرق الطوارئ إلى الموقع؛ حيث تبين أن جميع المعدات المذكورة في الخبر تتبع للبلدية وليست تابعة للشركة، منوهة إلى أنه تم تأمين خطورة تلك المعدات من قبل البلدية، وذلك حسب الاختصاص.

كانت "سبق" قد نشرت عن بلاغ قدمه مواطن من سكان الحي الجنوبي في مركز ظلم شرق محافظة الطائف، وضع البلدية والكهرباء في مأزق الإهمال ومخالفة نظام "حماية الطفل" بعدما رصد في بلاغه الإلكتروني على موقع وزارة العمل إهمال أعمدة الإنارة ومواقع مفاتيح التشغيل وبعض المحولات المكشوفة وغير المؤمنة بشكل جيّد داخل الأحياء وبجوار مدارس البنات بالحي.

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مخالفة "حماية الطفل" تقود "الكهرباء" للردّ: المعدات تابعة لـ"بلدية ظلم"
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنه ليست جميع المعدات والمنشآت الكهربائية في الشوارع والطرقات تابعة لها، وأن هناك بعض المعدات والمحولات وغرف توزيع الكهرباء تتبع جهات خدمية أخرى لا علاقة للشركة بها.

وأوضحت؛ تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "بلاغ عن مخالفة حماية الطفل يضع بلدية وكهرباء ظلم في مأزق الإهمال"، أنه وفور نشر الخبر سارعت فرق الطوارئ إلى الموقع؛ حيث تبين أن جميع المعدات المذكورة في الخبر تتبع للبلدية وليست تابعة للشركة، منوهة إلى أنه تم تأمين خطورة تلك المعدات من قبل البلدية، وذلك حسب الاختصاص.

كانت "سبق" قد نشرت عن بلاغ قدمه مواطن من سكان الحي الجنوبي في مركز ظلم شرق محافظة الطائف، وضع البلدية والكهرباء في مأزق الإهمال ومخالفة نظام "حماية الطفل" بعدما رصد في بلاغه الإلكتروني على موقع وزارة العمل إهمال أعمدة الإنارة ومواقع مفاتيح التشغيل وبعض المحولات المكشوفة وغير المؤمنة بشكل جيّد داخل الأحياء وبجوار مدارس البنات بالحي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:27 AM
قالت تجاوباً مع تقرير "سبق" عن محولات مكشوفة: جرى تأمين الخطورة

مخالفة "حماية الطفل" تقود "الكهرباء" للردّ: المعدات تابعة لـ"بلدية ظلم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنه ليست جميع المعدات والمنشآت الكهربائية في الشوارع والطرقات تابعة لها، وأن هناك بعض المعدات والمحولات وغرف توزيع الكهرباء تتبع جهات خدمية أخرى لا علاقة للشركة بها.

وأوضحت؛ تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "بلاغ عن مخالفة حماية الطفل يضع بلدية وكهرباء ظلم في مأزق الإهمال"، أنه وفور نشر الخبر سارعت فرق الطوارئ إلى الموقع؛ حيث تبين أن جميع المعدات المذكورة في الخبر تتبع للبلدية وليست تابعة للشركة، منوهة إلى أنه تم تأمين خطورة تلك المعدات من قبل البلدية، وذلك حسب الاختصاص.

كانت "سبق" قد نشرت عن بلاغ قدمه مواطن من سكان الحي الجنوبي في مركز ظلم شرق محافظة الطائف، وضع البلدية والكهرباء في مأزق الإهمال ومخالفة نظام "حماية الطفل" بعدما رصد في بلاغه الإلكتروني على موقع وزارة العمل إهمال أعمدة الإنارة ومواقع مفاتيح التشغيل وبعض المحولات المكشوفة وغير المؤمنة بشكل جيّد داخل الأحياء وبجوار مدارس البنات بالحي.

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