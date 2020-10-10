كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف نفذت أعمالها الميدانية بالطرق المحيطة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال العام الهجري الماضي 1438 هـ، والتي جاءت على النحو التالي: الحالات الجنائية: ضبط 1561 حالة جنائية من أشخاص "مطلوبين ويبلغ بالمراجعة وسيارات مسروقة وسيارات مطلوبة". حالات الأسلحة المضبوطة: ضبط 75 سلاحًا من بنادق صيد وآلية وهوائية ومسدسات. حالات الحوادث المرورية: مباشرة 290 حادثًا مروريًا منها عدد 354 فيها إصابات وعدد 48 فيها وفيات. ومن أبرز أسباب الحوادث "عكس السير، السرعة، نوم السائق ، عدم الانتباه ، خلل فني بالمركبة ، انفجار الإطار ، حيوانات سائبة ، حفريات بالطريق، أمطار" وكان قائدو المركبات مواطنين لأكثر من 150 حادثًا. أما المخالفات المرورية، فقد بلغ عدد المخالفات المرورية 91588 احتلت السرعة النسبة الأعلى للمخالفات، تليها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وبعدها عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، ومخالفات أخرى. حالات المخدرات: تم ضبط 158 قضية مخدرات "حبوب كبتاجون ومادة الحشيش المخدرة". أما حالات مخالفي العمل والإقامة، فقد تم ضبط 2836 منها 2149 عدم حمل إقامة وهي النسبة الأعلى، ومتسللين وعدم تجديد الإقامة. واختتم النومس تصريحه قائلاً: "تدعو القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف الجميع التقيد بالأنظمة المرورية والبعد عن مخالفة النظام وأنها ستكون بالمرصاد لكل مخالف".

91588 مخالفة مرورية احتلت السرعة النسبة الأعلى وضبط 1561 حالة جنائية في الجوف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-09 كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف نفذت أعمالها الميدانية بالطرق المحيطة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال العام الهجري الماضي 1438 هـ، والتي جاءت على النحو التالي:



الحالات الجنائية: ضبط 1561 حالة جنائية من أشخاص "مطلوبين ويبلغ بالمراجعة وسيارات مسروقة وسيارات مطلوبة".



حالات الأسلحة المضبوطة: ضبط 75 سلاحًا من بنادق صيد وآلية وهوائية ومسدسات.



حالات الحوادث المرورية: مباشرة 290 حادثًا مروريًا منها عدد 354 فيها إصابات وعدد 48 فيها وفيات.



ومن أبرز أسباب الحوادث "عكس السير، السرعة، نوم السائق ، عدم الانتباه ، خلل فني بالمركبة ، انفجار الإطار ، حيوانات سائبة ، حفريات بالطريق، أمطار" وكان قائدو المركبات مواطنين لأكثر من 150 حادثًا.



أما المخالفات المرورية، فقد بلغ عدد المخالفات المرورية 91588 احتلت السرعة النسبة الأعلى للمخالفات، تليها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وبعدها عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، ومخالفات أخرى.



حالات المخدرات: تم ضبط 158 قضية مخدرات "حبوب كبتاجون ومادة الحشيش المخدرة".



أما حالات مخالفي العمل والإقامة، فقد تم ضبط 2836 منها 2149 عدم حمل إقامة وهي النسبة الأعلى، ومتسللين وعدم تجديد الإقامة.



واختتم النومس تصريحه قائلاً: "تدعو القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف الجميع التقيد بالأنظمة المرورية والبعد عن مخالفة النظام وأنها ستكون بالمرصاد لكل مخالف".





09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 11:03 PM

91588 مخالفة مرورية احتلت السرعة النسبة الأعلى وضبط 1561 حالة جنائية في الجوف قوة أمن الطرق تكشف عن أعمالها الميدانية خلال العام الماضي





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كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف نفذت أعمالها الميدانية بالطرق المحيطة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال العام الهجري الماضي 1438 هـ، والتي جاءت على النحو التالي:



الحالات الجنائية: ضبط 1561 حالة جنائية من أشخاص "مطلوبين ويبلغ بالمراجعة وسيارات مسروقة وسيارات مطلوبة".



حالات الأسلحة المضبوطة: ضبط 75 سلاحًا من بنادق صيد وآلية وهوائية ومسدسات.



حالات الحوادث المرورية: مباشرة 290 حادثًا مروريًا منها عدد 354 فيها إصابات وعدد 48 فيها وفيات.



ومن أبرز أسباب الحوادث "عكس السير، السرعة، نوم السائق ، عدم الانتباه ، خلل فني بالمركبة ، انفجار الإطار ، حيوانات سائبة ، حفريات بالطريق، أمطار" وكان قائدو المركبات مواطنين لأكثر من 150 حادثًا.



أما المخالفات المرورية، فقد بلغ عدد المخالفات المرورية 91588 احتلت السرعة النسبة الأعلى للمخالفات، تليها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وبعدها عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، ومخالفات أخرى.



حالات المخدرات: تم ضبط 158 قضية مخدرات "حبوب كبتاجون ومادة الحشيش المخدرة".



أما حالات مخالفي العمل والإقامة، فقد تم ضبط 2836 منها 2149 عدم حمل إقامة وهي النسبة الأعلى، ومتسللين وعدم تجديد الإقامة.



واختتم النومس تصريحه قائلاً: "تدعو القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف الجميع التقيد بالأنظمة المرورية والبعد عن مخالفة النظام وأنها ستكون بالمرصاد لكل مخالف".



