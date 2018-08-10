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مختبر مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف يتحصل على الكاب الأمريكي لجودة المختبرات

قالت "صحة الطائف" إنَ مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمحافظة الطائف تحصل -وللعام الثالث على التوالي- على الاعتماد الأمريكي من الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض "الكاب"، حيث تم التقييم بما يتجاوز 4000 معيار للجودة، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً تحقق نتيجة تضافر الجهود والعمل بالمنشأة إدارةً وعاملين، وذلك في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها "الصحة" من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية كاملة.

وتعتبر الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض منشأة طبية تخدم أكثر من 17 ألف طبيب ومختبر حول العالم، وهي أكبر جمعية في العالم تتكون حصريًا من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية، وهذا يعكس نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصةً وأنه أول مختبر بمستشفيات وزارة الصحة، يحصل على هذه الشهادة العالمية للجودة، فقد سبق أن حققه في عام 2015م ولا زال، وهو ما يعكس سعي إدارة المختبر والعاملين لتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى لرؤيـة 2030، والالتزام بالحصول على اعتماد المختبرات التابعة للكلية الأمريكية لعلم الأمراض بضمان توفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى والأطباء وعامة الناس.

وشهدَ المختبر خلال السنوات الماضية -وتماشيًا مع تطور البنية التحتية- تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة كالمختبر الآلي والتأسيس لنظام الأنابيب الهوائية لتوصيل العينات للقسم وتحقيق القسم للكثير من الانجازات في مجال الجودة المحلية والعالمية، وحصوله على المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث حصل المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في برامج (ريكاز) الجودة النوعية الخارجية على مستوى مختبرات "الصحة" لعام 2016 م والتي تطبقها الوزارة بشكل سنوي على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الهرمونات ومؤشرات الأورام .

كما ‎حصل على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم تخثر الدم، وعلى المركز الخامس عشر في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الكيمياء الحيوية والإكلينيكية، والمركز التاسع في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لفحوص غازات الدم، وعلى المركز العاشر في برنامج اختبار عينات الدم لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة AABBOTT.

يذكر أن قسم المختبر وبنك الدم في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف يسعى من خلال الرؤية المستقبلية في برامج الجودة إلى تحقيق برامج اعتماد بنوك الدم Aabb شهادة الأيزو العالمية 15189

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مختبر مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف يتحصل على الكاب الأمريكي لجودة المختبرات
سبق

قالت "صحة الطائف" إنَ مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمحافظة الطائف تحصل -وللعام الثالث على التوالي- على الاعتماد الأمريكي من الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض "الكاب"، حيث تم التقييم بما يتجاوز 4000 معيار للجودة، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً تحقق نتيجة تضافر الجهود والعمل بالمنشأة إدارةً وعاملين، وذلك في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها "الصحة" من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية كاملة.

وتعتبر الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض منشأة طبية تخدم أكثر من 17 ألف طبيب ومختبر حول العالم، وهي أكبر جمعية في العالم تتكون حصريًا من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية، وهذا يعكس نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصةً وأنه أول مختبر بمستشفيات وزارة الصحة، يحصل على هذه الشهادة العالمية للجودة، فقد سبق أن حققه في عام 2015م ولا زال، وهو ما يعكس سعي إدارة المختبر والعاملين لتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى لرؤيـة 2030، والالتزام بالحصول على اعتماد المختبرات التابعة للكلية الأمريكية لعلم الأمراض بضمان توفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى والأطباء وعامة الناس.

وشهدَ المختبر خلال السنوات الماضية -وتماشيًا مع تطور البنية التحتية- تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة كالمختبر الآلي والتأسيس لنظام الأنابيب الهوائية لتوصيل العينات للقسم وتحقيق القسم للكثير من الانجازات في مجال الجودة المحلية والعالمية، وحصوله على المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث حصل المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في برامج (ريكاز) الجودة النوعية الخارجية على مستوى مختبرات "الصحة" لعام 2016 م والتي تطبقها الوزارة بشكل سنوي على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الهرمونات ومؤشرات الأورام .

كما ‎حصل على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم تخثر الدم، وعلى المركز الخامس عشر في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الكيمياء الحيوية والإكلينيكية، والمركز التاسع في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لفحوص غازات الدم، وعلى المركز العاشر في برنامج اختبار عينات الدم لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة AABBOTT.

يذكر أن قسم المختبر وبنك الدم في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف يسعى من خلال الرؤية المستقبلية في برامج الجودة إلى تحقيق برامج اعتماد بنوك الدم Aabb شهادة الأيزو العالمية 15189

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
03:47 PM

مختبر مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف يتحصل على الكاب الأمريكي لجودة المختبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قالت "صحة الطائف" إنَ مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمحافظة الطائف تحصل -وللعام الثالث على التوالي- على الاعتماد الأمريكي من الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض "الكاب"، حيث تم التقييم بما يتجاوز 4000 معيار للجودة، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً تحقق نتيجة تضافر الجهود والعمل بالمنشأة إدارةً وعاملين، وذلك في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها "الصحة" من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية كاملة.

وتعتبر الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض منشأة طبية تخدم أكثر من 17 ألف طبيب ومختبر حول العالم، وهي أكبر جمعية في العالم تتكون حصريًا من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية، وهذا يعكس نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصةً وأنه أول مختبر بمستشفيات وزارة الصحة، يحصل على هذه الشهادة العالمية للجودة، فقد سبق أن حققه في عام 2015م ولا زال، وهو ما يعكس سعي إدارة المختبر والعاملين لتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى لرؤيـة 2030، والالتزام بالحصول على اعتماد المختبرات التابعة للكلية الأمريكية لعلم الأمراض بضمان توفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى والأطباء وعامة الناس.

وشهدَ المختبر خلال السنوات الماضية -وتماشيًا مع تطور البنية التحتية- تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة كالمختبر الآلي والتأسيس لنظام الأنابيب الهوائية لتوصيل العينات للقسم وتحقيق القسم للكثير من الانجازات في مجال الجودة المحلية والعالمية، وحصوله على المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث حصل المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في برامج (ريكاز) الجودة النوعية الخارجية على مستوى مختبرات "الصحة" لعام 2016 م والتي تطبقها الوزارة بشكل سنوي على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الهرمونات ومؤشرات الأورام .

كما ‎حصل على المركز الأول في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم تخثر الدم، وعلى المركز الخامس عشر في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الكيمياء الحيوية والإكلينيكية، والمركز التاسع في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية لفحوص غازات الدم، وعلى المركز العاشر في برنامج اختبار عينات الدم لقسم أمراض الدم والمدرج على أجهزة AABBOTT.

يذكر أن قسم المختبر وبنك الدم في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف يسعى من خلال الرؤية المستقبلية في برامج الجودة إلى تحقيق برامج اعتماد بنوك الدم Aabb شهادة الأيزو العالمية 15189

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