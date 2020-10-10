مداهمة وكر لمروجي المسكر بخميس مشيط

ضُبِط بحوزتهم ٢٦٥ قارورة مملوءة بمادة العرق المسكر

كشفت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير عن وكر مهجور بمحافظة خميس مشيط، اتخذه مجموعة من مروجي المسكرات مقرًّا لهم.

ويقيم المروجون في وكرهم نهارًا، وفي المساء يروجون الخمور، ثم يخفونها فيه. كما يخفون العرق المسكر بين الصخور بالقرب من موقع بيعها.

وفي صباح اليوم الاثنين، وحسب توجيه فضيلة المدير العام لهيئات عسير الشيخ جابر الشهري، تم تسليم الموقع لدوريات المجاهدين، وتم بحمد الله القبض على خمسة من المروجين، وضُبط بحوزتهم (265) قارورة سعة 1.5 لتر مملوءة بمادة العرق المسكر.