مدربو جميل: 8 وجوه جديدة.. ومدربان وطنيان في القائمة
قارة أوروبا تتصدر الترتيب.. والجزائر بمدرب واحد
سيستمر ستة مدربين في مقاعدهم كمدربين لأنديتهم والتي قادوها الموسم الماضي فيما ستكون الجولة الأولى من دوري جميل الظهور الأول لثمانية مدربين جدد.
ويعد روبيروف مدرب الأهلي وغوميز مدرب النصر وتوفيق روابح مدرب الرائد ورازوفيتش مدرب الفيصلي وناصيف البياوي مدرب القادسية ويسيتش مدرب الاتفاق وماتشادو مدرب الباطن وجالكا مدرب الفيحاء أحدث المدربين الذين تم التعاقد معهم.
فيما يعتبر دياز مدرب الهلال وسييرا مدرب الاتحاد وسامي الجابر مدرب الشباب وقوميز مدرب التعاون وفتحي الجبال مدرب الفتح وعبدالوهاب ناصر مدرب أحد من المدربين الذين قادوا أنديتهم الموسم الماضي.
وتصدر المدربون الأوروبيون القائمة بسبعة مدربين وهم الأوكراني ريبروف والتشيلي سييرا والبرتغالي انماتشادو وقوميز والصربيان رازوفيتش ويسيتش والروماني جالكا.
فيما جاء المدربون السعوديون والتوانسة بأربعة مدربين بواقع مدربين لكل دولة حيث يدرب السعوديان سامي الجابر وعبدالوهاب ناصر فريقي الشباب وأحد، فيما يدرب التونسي فتحي الجبال فريق الفتح وناصيف البياوي فريق القادسية.
وجاءت البرازيل والأرجنتين والجزائر بمدرب لكل دولة حيث يدرب غوميز فريق النصر ودياز فريق الهلال وتوفيق روابح فريق الرائد.
مدربو جميل: 8 وجوه جديدة.. ومدربان وطنيان في القائمة
محمد البقميسبق2017-08-10
سيستمر ستة مدربين في مقاعدهم كمدربين لأنديتهم والتي قادوها الموسم الماضي فيما ستكون الجولة الأولى من دوري جميل الظهور الأول لثمانية مدربين جدد.
ويعد روبيروف مدرب الأهلي وغوميز مدرب النصر وتوفيق روابح مدرب الرائد ورازوفيتش مدرب الفيصلي وناصيف البياوي مدرب القادسية ويسيتش مدرب الاتفاق وماتشادو مدرب الباطن وجالكا مدرب الفيحاء أحدث المدربين الذين تم التعاقد معهم.
فيما يعتبر دياز مدرب الهلال وسييرا مدرب الاتحاد وسامي الجابر مدرب الشباب وقوميز مدرب التعاون وفتحي الجبال مدرب الفتح وعبدالوهاب ناصر مدرب أحد من المدربين الذين قادوا أنديتهم الموسم الماضي.
وتصدر المدربون الأوروبيون القائمة بسبعة مدربين وهم الأوكراني ريبروف والتشيلي سييرا والبرتغالي انماتشادو وقوميز والصربيان رازوفيتش ويسيتش والروماني جالكا.
فيما جاء المدربون السعوديون والتوانسة بأربعة مدربين بواقع مدربين لكل دولة حيث يدرب السعوديان سامي الجابر وعبدالوهاب ناصر فريقي الشباب وأحد، فيما يدرب التونسي فتحي الجبال فريق الفتح وناصيف البياوي فريق القادسية.
وجاءت البرازيل والأرجنتين والجزائر بمدرب لكل دولة حيث يدرب غوميز فريق النصر ودياز فريق الهلال وتوفيق روابح فريق الرائد.
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:56 AM
مدربو جميل: 8 وجوه جديدة.. ومدربان وطنيان في القائمة
سيستمر ستة مدربين في مقاعدهم كمدربين لأنديتهم والتي قادوها الموسم الماضي فيما ستكون الجولة الأولى من دوري جميل الظهور الأول لثمانية مدربين جدد.
ويعد روبيروف مدرب الأهلي وغوميز مدرب النصر وتوفيق روابح مدرب الرائد ورازوفيتش مدرب الفيصلي وناصيف البياوي مدرب القادسية ويسيتش مدرب الاتفاق وماتشادو مدرب الباطن وجالكا مدرب الفيحاء أحدث المدربين الذين تم التعاقد معهم.
فيما يعتبر دياز مدرب الهلال وسييرا مدرب الاتحاد وسامي الجابر مدرب الشباب وقوميز مدرب التعاون وفتحي الجبال مدرب الفتح وعبدالوهاب ناصر مدرب أحد من المدربين الذين قادوا أنديتهم الموسم الماضي.
وتصدر المدربون الأوروبيون القائمة بسبعة مدربين وهم الأوكراني ريبروف والتشيلي سييرا والبرتغالي انماتشادو وقوميز والصربيان رازوفيتش ويسيتش والروماني جالكا.
فيما جاء المدربون السعوديون والتوانسة بأربعة مدربين بواقع مدربين لكل دولة حيث يدرب السعوديان سامي الجابر وعبدالوهاب ناصر فريقي الشباب وأحد، فيما يدرب التونسي فتحي الجبال فريق الفتح وناصيف البياوي فريق القادسية.
وجاءت البرازيل والأرجنتين والجزائر بمدرب لكل دولة حيث يدرب غوميز فريق النصر ودياز فريق الهلال وتوفيق روابح فريق الرائد.