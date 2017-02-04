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مدمرة أمريكية تصل إلى باب المندب

وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممر المائي من المسلحين الحوثيين، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن "المدمرة (كول) وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، مما تسبب في انفجار قتل 2 من أفراد الطاقم.

 

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مدمرة أمريكية تصل إلى باب المندب
سبق

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممر المائي من المسلحين الحوثيين، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن "المدمرة (كول) وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، مما تسبب في انفجار قتل 2 من أفراد الطاقم.

 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
02:05 PM
وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

مدمرة أمريكية تصل إلى باب المندب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممر المائي من المسلحين الحوثيين، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن "المدمرة (كول) وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، مما تسبب في انفجار قتل 2 من أفراد الطاقم.

 

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