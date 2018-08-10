نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم في الحد من انتشار حريق اندلع في محل لخدمات السيارات داخل محطة بنزين. وتفصيلاً: تلقت فرق الدفاع المدني بالجموم بلاغًا عن اشتعال النار في محل داخل مجمع خدمات يحوي محطة بنزين، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق، وتمكنت بفضل الله من إخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى محطة البنزين، وذلك بعمل ساتر مائي حال دون وصوله وإخماده. وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "العقيد سعيد سرحان" أنَّ حريقًا نشب اليوم في محل لخدمات السيارات داخل حرم محطة وقود. وأضاف: "ساعدت المواد المخزنة على انتشار الحريق بالمحل"، مؤكدًا أنَّ فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال التحقيق في نشوب الحريق.

"مدني الجموم" يخمد حريقًا داخل مركز خدمات للسيارات ويحول دون وصوله لمحطة بنزين أحمد العبدالله سبق 2017-08-09 نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم في الحد من انتشار حريق اندلع في محل لخدمات السيارات داخل محطة بنزين.



وتفصيلاً: تلقت فرق الدفاع المدني بالجموم بلاغًا عن اشتعال النار في محل داخل مجمع خدمات يحوي محطة بنزين، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق، وتمكنت بفضل الله من إخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى محطة البنزين، وذلك بعمل ساتر مائي حال دون وصوله وإخماده.



وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "العقيد سعيد سرحان" أنَّ حريقًا نشب اليوم في محل لخدمات السيارات داخل حرم محطة وقود.



وأضاف: "ساعدت المواد المخزنة على انتشار الحريق بالمحل"، مؤكدًا أنَّ فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال التحقيق في نشوب الحريق.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 10:34 PM

"مدني الجموم" يخمد حريقًا داخل مركز خدمات للسيارات ويحول دون وصوله لمحطة بنزين لم تسجل إصابات وفرق التحقيق تباشر





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نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم في الحد من انتشار حريق اندلع في محل لخدمات السيارات داخل محطة بنزين.



وتفصيلاً: تلقت فرق الدفاع المدني بالجموم بلاغًا عن اشتعال النار في محل داخل مجمع خدمات يحوي محطة بنزين، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحريق، وتمكنت بفضل الله من إخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى محطة البنزين، وذلك بعمل ساتر مائي حال دون وصوله وإخماده.



وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "العقيد سعيد سرحان" أنَّ حريقًا نشب اليوم في محل لخدمات السيارات داخل حرم محطة وقود.



وأضاف: "ساعدت المواد المخزنة على انتشار الحريق بالمحل"، مؤكدًا أنَّ فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال التحقيق في نشوب الحريق.

