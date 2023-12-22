"مدني الرياض" يدعو إلى الالتزام باستخدام وسائل التدفئة الآمنة

المديرية نبَّهت إلى خطورة ترك المدفأة في وضع التشغيل أثناء النوم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك عبر اتباع التعليمات والإرشادات المتمثلة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة، وعدم إشعال الحطب والفحم في أماكن مغلقة، وعدم التحميل الزائد على الموصلات الكهربائية، ومراعاة الجهد المناسب لها وللمدفئة الكهربائية.



وحذَّر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، من ترك المدفأة في وضع التشغيل أثناء النوم، ودعا إلى متابعة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم خوفًا من العبث بها. وأشار إلى أنه في حال استخدام المدفأة التي تعمل بالوقود فإنه يجب عدم وضعها في الممرات الضيقة أو بالقرب من الأثاث، وضرورة توفير التهوية اللازمة للمنزل بين الحين والآخر لتلافي خطر الاختناق، وعدم تعبئتها مطلقًا أثناء عملها.



كما حذر من إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ إلا بعد تخصيص أماكن آمنة لها.

