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مدني الطائف: مصابو حريق مجمع الملك فيصل ثلاثة ..والتحقيقات جارية

"الشريف": مريض وحارس أمن وفني تمريض.. وقع بغرفة تنويم بقسم الباطنة

كشف المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب  حريق مجمع الملك فيصل الطبي مبينا أن ساعة نشوبه في تمام  الـ ٨:٤٤ صباح اليوم الأحد.


وقال :  نتج عن الحادث إصابة أحد المرضي بحروق بسيطة في رجله اليمني وكذلك إصابة  أحد حراس الأمن ، وفني تمريض باختناق بسبب الأدخنة، وجميعهم بصحة جيدة.


وأضاف : تلقينا  بلاغا تمثل في تصاعد دخان من مبنى المجمع الطبي وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني ، واتضح أنها عبارة عن حريق في غرفة  تنويم بقسم الباطنة مساحتها ٤ في ٤ بالدور الثاني حيث انتشرت الأدخنة في جناح قسم الباطنة، وتم إخلاء ما يقارب ٧٥ حالة.

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مدني الطائف: مصابو حريق مجمع الملك فيصل ثلاثة ..والتحقيقات جارية
سبق

كشف المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب  حريق مجمع الملك فيصل الطبي مبينا أن ساعة نشوبه في تمام  الـ ٨:٤٤ صباح اليوم الأحد.


وقال :  نتج عن الحادث إصابة أحد المرضي بحروق بسيطة في رجله اليمني وكذلك إصابة  أحد حراس الأمن ، وفني تمريض باختناق بسبب الأدخنة، وجميعهم بصحة جيدة.


وأضاف : تلقينا  بلاغا تمثل في تصاعد دخان من مبنى المجمع الطبي وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني ، واتضح أنها عبارة عن حريق في غرفة  تنويم بقسم الباطنة مساحتها ٤ في ٤ بالدور الثاني حيث انتشرت الأدخنة في جناح قسم الباطنة، وتم إخلاء ما يقارب ٧٥ حالة.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
02:10 PM
"الشريف": مريض وحارس أمن وفني تمريض.. وقع بغرفة تنويم بقسم الباطنة

مدني الطائف: مصابو حريق مجمع الملك فيصل ثلاثة ..والتحقيقات جارية

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فهد العتيبي - الطائف
3
14,272

كشف المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب  حريق مجمع الملك فيصل الطبي مبينا أن ساعة نشوبه في تمام  الـ ٨:٤٤ صباح اليوم الأحد.


وقال :  نتج عن الحادث إصابة أحد المرضي بحروق بسيطة في رجله اليمني وكذلك إصابة  أحد حراس الأمن ، وفني تمريض باختناق بسبب الأدخنة، وجميعهم بصحة جيدة.


وأضاف : تلقينا  بلاغا تمثل في تصاعد دخان من مبنى المجمع الطبي وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني ، واتضح أنها عبارة عن حريق في غرفة  تنويم بقسم الباطنة مساحتها ٤ في ٤ بالدور الثاني حيث انتشرت الأدخنة في جناح قسم الباطنة، وتم إخلاء ما يقارب ٧٥ حالة.

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