مدني الطائف: مصابو حريق مجمع الملك فيصل ثلاثة ..والتحقيقات جارية

"الشريف": مريض وحارس أمن وفني تمريض.. وقع بغرفة تنويم بقسم الباطنة

كشف المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب حريق مجمع الملك فيصل الطبي مبينا أن ساعة نشوبه في تمام الـ ٨:٤٤ صباح اليوم الأحد.



وقال : نتج عن الحادث إصابة أحد المرضي بحروق بسيطة في رجله اليمني وكذلك إصابة أحد حراس الأمن ، وفني تمريض باختناق بسبب الأدخنة، وجميعهم بصحة جيدة.



وأضاف : تلقينا بلاغا تمثل في تصاعد دخان من مبنى المجمع الطبي وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني ، واتضح أنها عبارة عن حريق في غرفة تنويم بقسم الباطنة مساحتها ٤ في ٤ بالدور الثاني حيث انتشرت الأدخنة في جناح قسم الباطنة، وتم إخلاء ما يقارب ٧٥ حالة.