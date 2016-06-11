مدني الطائف يُحرر إصبع طفل احتجز بمفتاح ميكانيكي

داخل مستشفى الملك فيصل.. وحالته جيدة

حررَ فريق إنقاذ تابع للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، إصبع طفل اُحتجز بمفتاح ميكانيكي وذلك في مستشفى الملك فيصل.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ عن طريق مركز العمليات الأمنية الموحدة يفيد باحتجاز إصبع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، في مفتاح ميكانيكي، وجرى نقله عن طريق فرقة إنقاذ، حيث تم تحرير الإصبع من قبل الدفاع المدني بإشراف طبي في مستشفى الملك فيصل، وحالته جيدة ولله الحمد.