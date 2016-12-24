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"مدني الطائف" يُنقذ شابين احتُجزا في منحدر بجبل الهدا

الحادث وقع بسبب سقوط جوال أحدهما ونزولهما لإيجاده

 توصلت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، إلى شابين كانا قد احتُجزا في مُنحدر تُقدر مسافته بحوالي 400 متر بجبل الهدا ، قبل تحريرهما من ذلك الاحتجاز بعد إصابة أحدهما بإصابة بسيطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "بعد ورود بلاغ عن طريق العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ، عن نزول شخصين في منحدر بجبل الهدا واحتجازهما، تمكن فريق إنقاذ الدفاع المدني من انتشالهما".

وأضاف: "سبب نزولهما هو سقوط جوال أحدهما أثناء وقوفهما علي مشارف جبل الهدا".

وأردف: "الحادث أسفر عن إصابة أحد الشابين ونقلته فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى القوات المسلحة ، وتلقى العلاج وخرج بصحةٍ جيدة".

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"مدني الطائف" يُنقذ شابين احتُجزا في منحدر بجبل الهدا
سبق

 توصلت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، إلى شابين كانا قد احتُجزا في مُنحدر تُقدر مسافته بحوالي 400 متر بجبل الهدا ، قبل تحريرهما من ذلك الاحتجاز بعد إصابة أحدهما بإصابة بسيطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "بعد ورود بلاغ عن طريق العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ، عن نزول شخصين في منحدر بجبل الهدا واحتجازهما، تمكن فريق إنقاذ الدفاع المدني من انتشالهما".

وأضاف: "سبب نزولهما هو سقوط جوال أحدهما أثناء وقوفهما علي مشارف جبل الهدا".

وأردف: "الحادث أسفر عن إصابة أحد الشابين ونقلته فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى القوات المسلحة ، وتلقى العلاج وخرج بصحةٍ جيدة".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
05:38 PM
الحادث وقع بسبب سقوط جوال أحدهما ونزولهما لإيجاده

"مدني الطائف" يُنقذ شابين احتُجزا في منحدر بجبل الهدا

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فهد العتيبي - الطائف
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 توصلت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، إلى شابين كانا قد احتُجزا في مُنحدر تُقدر مسافته بحوالي 400 متر بجبل الهدا ، قبل تحريرهما من ذلك الاحتجاز بعد إصابة أحدهما بإصابة بسيطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "بعد ورود بلاغ عن طريق العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ، عن نزول شخصين في منحدر بجبل الهدا واحتجازهما، تمكن فريق إنقاذ الدفاع المدني من انتشالهما".

وأضاف: "سبب نزولهما هو سقوط جوال أحدهما أثناء وقوفهما علي مشارف جبل الهدا".

وأردف: "الحادث أسفر عن إصابة أحد الشابين ونقلته فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى القوات المسلحة ، وتلقى العلاج وخرج بصحةٍ جيدة".

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