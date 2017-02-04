"مدني العلا" يحرر قطعة معدنية من يد طفلة

قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا، تبلغ، مساء اليوم، من طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، عن وصول طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وبها احتباس قطعة معدنية في أحد أصابع يدها.

وأوضح أنه تم توجيه فرقة إنقاذ للمستشفى، وتحرير إصبع اليد من القطعة المعدنية، تحت إشراف فريق طبي مشارك مع فرقة الإنقاذ، وهي بحالة جيدة، ولله الحمد.