"مدني المسيجيد" ينقذ طفلاً احتُجز في "منهل" تحت اﻹنشاء بـ"خلص"

يبلغ من العمر سنة ونصف ونُقل للمستشفى لمتابعة حالته الصحية

أنقذت فرق الدفاع المدني بمركز المسيجيد، التابع لمحافظة بدر، طفلاً يبلغ من العمر سنة ونصف، تم احتجازه في منهل تحت اﻹنشاء بقرية خلص، حيث تم إخراجه من موقع احتجازه بين جدار المنهل والحفرية التي سقط بها، وتلقى العلاج اللازم بالموقع من قبل الهلال اﻷحمر، ونُقل للمستشفى لمتابعة حالته الصحية.



وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر باشرت عند الساعة 17:55 من مساء اليوم الثلاثاء حادث احتجاز طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر سنة ونصف في منهل تحت اﻹنشاء بقرية خلص.



وأضاف "الجهني" أنه تم إخراج الطفل ولله الحمد من موقع احتجازه بين جدار المنهل والحفرية التي سقط بها، وتلقى العلاج اللازم بالموقع من قبل الهلال اﻷحمر، وتم نقله للمستشفى لمتابعة حالته الصحية.

