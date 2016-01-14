"مدني المويه" يشدد على رفع مستوى سلامة منشآت المحافظة التعليمية

خلال اجتماع مع فرع الوزارة أكد على ضرورة تجنيـب الطلاب المخاطـر

عقد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه شرق الطائف، المقدم محمد شجاع العتيبي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة المويه ،فهد عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً في مكتب التعليم بالمحافظة، مؤخراً، لمناقشة المواضيع المشتركة والهامة في رفع مستوى السلامة في المنشآت التعليمية.



واقترح جدول اللقاء إعداد محاضرات في مدارس المحافظة تعود بالفائدة على منسوبي المدارس وترفع مستوى الوعي الوقائي لديهم.



وأكد "العتيبي" خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ متطلبات السلامة في المدارس؛ لكي تكون تلك المنشآت مناسبة للاستخدام وبعيدة عن المخاطر التي قد يتعرص لها أبناؤنا الطلبة.