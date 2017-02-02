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مدني جدة يفصل التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً ويغرّم 145

في حملة نفذها على حي الخمرة جنوب المحافظة

فصل الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً وحوشاً، كما وقف على 251 موقعا غرّم منها 145 موقعاً، فيما أشعر 207 مواقع لمعالجة وتصحيح وضعها، بينما رصدت عددا من المواقع المتوفرة بها متطلبات السلامة.

 

 جاء ذلك في حملة دهم  اختتمت أعمالها اليوم على المنشآت الحيوية والهامة بمنطقة المستودعات بالخمرة، للتأكد من توفر متطلبات السلامة.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، أن الحملات الميدانية مستمرة وستشمل كافة المحافظة ولن تتوقف.

 

ونوه العقيد "بديوي" بأن الحملات القادمة سيشارك بها ضباط وأفراد من مديرية المنطقة حتي يتم الحد من مسببات حوادث الحريق، مهيبا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

تأتي الحملة وفقا لتوجيهات محافظ جدة وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، وبمتابعة ميدانية من مدير مدني جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد.

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مدني جدة يفصل التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً ويغرّم 145
سبق

فصل الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً وحوشاً، كما وقف على 251 موقعا غرّم منها 145 موقعاً، فيما أشعر 207 مواقع لمعالجة وتصحيح وضعها، بينما رصدت عددا من المواقع المتوفرة بها متطلبات السلامة.

 

 جاء ذلك في حملة دهم  اختتمت أعمالها اليوم على المنشآت الحيوية والهامة بمنطقة المستودعات بالخمرة، للتأكد من توفر متطلبات السلامة.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، أن الحملات الميدانية مستمرة وستشمل كافة المحافظة ولن تتوقف.

 

ونوه العقيد "بديوي" بأن الحملات القادمة سيشارك بها ضباط وأفراد من مديرية المنطقة حتي يتم الحد من مسببات حوادث الحريق، مهيبا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

تأتي الحملة وفقا لتوجيهات محافظ جدة وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، وبمتابعة ميدانية من مدير مدني جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
07:19 PM
في حملة نفذها على حي الخمرة جنوب المحافظة

مدني جدة يفصل التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً ويغرّم 145

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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5,966

فصل الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم التيار الكهربائي عن 41 مستودعاً وحوشاً، كما وقف على 251 موقعا غرّم منها 145 موقعاً، فيما أشعر 207 مواقع لمعالجة وتصحيح وضعها، بينما رصدت عددا من المواقع المتوفرة بها متطلبات السلامة.

 

 جاء ذلك في حملة دهم  اختتمت أعمالها اليوم على المنشآت الحيوية والهامة بمنطقة المستودعات بالخمرة، للتأكد من توفر متطلبات السلامة.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، أن الحملات الميدانية مستمرة وستشمل كافة المحافظة ولن تتوقف.

 

ونوه العقيد "بديوي" بأن الحملات القادمة سيشارك بها ضباط وأفراد من مديرية المنطقة حتي يتم الحد من مسببات حوادث الحريق، مهيبا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

تأتي الحملة وفقا لتوجيهات محافظ جدة وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، وبمتابعة ميدانية من مدير مدني جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي، ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد.

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