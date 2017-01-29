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مدني طبرجل ينقذ مواطنًا سقط في بئر قديمة

نُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم

 أنقذ الدفاع المدني بطبرجل مواطنًا، سقط في بئر قديمة، وأُدخل المستشفى، وخرج منها بصحة جيدة - ولله الحمد -.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: بُلّغنا في تمام الساعة الـ14:40 هذا اليوم الأحد عن حادث سقوط شخص داخل بئر قديمة بحي المنتزه، وعند الوصول للموقع تبيّن أن الحادث عبارة عن سقوط أحد المواطنين في العقد الثالث من عمره في بئر قديمة مردومة داخل فناء مزرعته.
 
وأضاف: تم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني، ونُقل إلى المستشفى، وتلقى العلاج اللازم، وخرج بصحة جيدة - ولله الحمد -. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب السقوط هي انهيار بئر قديمة، تم ردمها سابقًا.
 
واختتم: الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع، ويهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإجراءات الهندسية اللازمة، ومراعاة إرشادات السلامة أثناء العمل على ردم الآبار القديمة عند عدم الحاجة لها.   
 
 

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مدني طبرجل ينقذ مواطنًا سقط في بئر قديمة
سبق

 أنقذ الدفاع المدني بطبرجل مواطنًا، سقط في بئر قديمة، وأُدخل المستشفى، وخرج منها بصحة جيدة - ولله الحمد -.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: بُلّغنا في تمام الساعة الـ14:40 هذا اليوم الأحد عن حادث سقوط شخص داخل بئر قديمة بحي المنتزه، وعند الوصول للموقع تبيّن أن الحادث عبارة عن سقوط أحد المواطنين في العقد الثالث من عمره في بئر قديمة مردومة داخل فناء مزرعته.
 
وأضاف: تم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني، ونُقل إلى المستشفى، وتلقى العلاج اللازم، وخرج بصحة جيدة - ولله الحمد -. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب السقوط هي انهيار بئر قديمة، تم ردمها سابقًا.
 
واختتم: الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع، ويهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإجراءات الهندسية اللازمة، ومراعاة إرشادات السلامة أثناء العمل على ردم الآبار القديمة عند عدم الحاجة لها.   
 
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
11:08 PM
نُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم

مدني طبرجل ينقذ مواطنًا سقط في بئر قديمة

A A A
مهنا التميمي - طبرجل
4
12,761

 أنقذ الدفاع المدني بطبرجل مواطنًا، سقط في بئر قديمة، وأُدخل المستشفى، وخرج منها بصحة جيدة - ولله الحمد -.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: بُلّغنا في تمام الساعة الـ14:40 هذا اليوم الأحد عن حادث سقوط شخص داخل بئر قديمة بحي المنتزه، وعند الوصول للموقع تبيّن أن الحادث عبارة عن سقوط أحد المواطنين في العقد الثالث من عمره في بئر قديمة مردومة داخل فناء مزرعته.
 
وأضاف: تم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني، ونُقل إلى المستشفى، وتلقى العلاج اللازم، وخرج بصحة جيدة - ولله الحمد -. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب السقوط هي انهيار بئر قديمة، تم ردمها سابقًا.
 
واختتم: الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع، ويهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإجراءات الهندسية اللازمة، ومراعاة إرشادات السلامة أثناء العمل على ردم الآبار القديمة عند عدم الحاجة لها.   
 
 

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