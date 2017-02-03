"مدني مكة" يجدد التحذير من الرياح المثيرة للأتربة والغبار

دعا إلى الابتعاد عن المجسمات الجمالية وأعمال الصيانة

جدّد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، التنبيهَ بخصوص الحالة الجوية التي تتعرض لها منطقة مكة المكرمة، والتي تشمل هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد.



ودعا "مدني مكة"، المواطنين والمقيمين إلى أن يتخذوا الحيْطة والحذر من آثار هذه التقلبات الجوية من الناحية الصحية، والابتعاد عن المجسمات الجمالية وأعمال الصيانة على الأسطح في ظل سرعة الرياح.



وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد سرحان، أن منطقة مكة المكرمة تتعرض اليوم وغداً -حسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- إلى تقلبات جوية تتخللها رياح سطحية تثير الأتربة والغبار، وتَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع تدنٍّ في درجات الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ.



وقال: إن الجلوس خلف المجسمات الجمالية على الشواطئ، وكذلك اللوحات الإعلانية؛ قد يشكل -في حال سقوطها- مخاطر على الأرواح؛ مما يستلزم الابتعاد عنها في هذه الأجواء.



ويمكن الاطلاع على الإرشادات اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات الجوية؛ من خلال موقع الدفاع المدني.

