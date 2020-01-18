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"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في ورش سيارات وحدادة جنوب المحافظة

"سرحان": ورشتان تضررتا ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمجموعة ورش جنوب المحافظة.

 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان :إن الحريق نشب في منجرة داخل مستودع أخشاب ثم امتد لورشة سيارات وورشة حدادة ومركز صيانة مولدات، جميعها من الطوب الإسمنتي ومسقوفة بالصاج الحديدي جنوب شرق محافظة جدة.

 

وأضاف سرحان :أن ورشتين من مجموع الورش تأثرتا بشكل كامل من الحريق ، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق في منطقة الاحتراق ومنع امتداده للورش المتاخمة للحريق من خلال المكافحة من كافة الجهات وتوغل بعض الفرق لمصادر اللهب خاصة في الجزء المتعلق بورشة النجارة.

 

وتابع :  كما تم استحداث منطقة إسناد جنوب موقع الحادث تمركزت بها الفرق المساندة وكذلك صهاريج المياه والمعدات الثقيلة التي استخدمت في عمليات إطفاء الحريق في فترات من عمليات الإخماد ما استدعى تدخلها مع الفرق المباشرة .

 

 وقال سرحان: نظرا لترابط الورش بعضها ببعض في الإنشاء فقد تم استخدام سيارة السلالم والسنوركل في عمليات الإطفاء كآليات مساندة في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متفاوتة التي انتهت مع جهود الفرق في إخماد الحريق مع فجر اليوم دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.  

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"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في ورش سيارات وحدادة جنوب المحافظة
سبق

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمجموعة ورش جنوب المحافظة.

 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان :إن الحريق نشب في منجرة داخل مستودع أخشاب ثم امتد لورشة سيارات وورشة حدادة ومركز صيانة مولدات، جميعها من الطوب الإسمنتي ومسقوفة بالصاج الحديدي جنوب شرق محافظة جدة.

 

وأضاف سرحان :أن ورشتين من مجموع الورش تأثرتا بشكل كامل من الحريق ، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق في منطقة الاحتراق ومنع امتداده للورش المتاخمة للحريق من خلال المكافحة من كافة الجهات وتوغل بعض الفرق لمصادر اللهب خاصة في الجزء المتعلق بورشة النجارة.

 

وتابع :  كما تم استحداث منطقة إسناد جنوب موقع الحادث تمركزت بها الفرق المساندة وكذلك صهاريج المياه والمعدات الثقيلة التي استخدمت في عمليات إطفاء الحريق في فترات من عمليات الإخماد ما استدعى تدخلها مع الفرق المباشرة .

 

 وقال سرحان: نظرا لترابط الورش بعضها ببعض في الإنشاء فقد تم استخدام سيارة السلالم والسنوركل في عمليات الإطفاء كآليات مساندة في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متفاوتة التي انتهت مع جهود الفرق في إخماد الحريق مع فجر اليوم دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.  

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:35 AM
"سرحان": ورشتان تضررتا ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح

"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في ورش سيارات وحدادة جنوب المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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3,241

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمجموعة ورش جنوب المحافظة.

 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان :إن الحريق نشب في منجرة داخل مستودع أخشاب ثم امتد لورشة سيارات وورشة حدادة ومركز صيانة مولدات، جميعها من الطوب الإسمنتي ومسقوفة بالصاج الحديدي جنوب شرق محافظة جدة.

 

وأضاف سرحان :أن ورشتين من مجموع الورش تأثرتا بشكل كامل من الحريق ، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق في منطقة الاحتراق ومنع امتداده للورش المتاخمة للحريق من خلال المكافحة من كافة الجهات وتوغل بعض الفرق لمصادر اللهب خاصة في الجزء المتعلق بورشة النجارة.

 

وتابع :  كما تم استحداث منطقة إسناد جنوب موقع الحادث تمركزت بها الفرق المساندة وكذلك صهاريج المياه والمعدات الثقيلة التي استخدمت في عمليات إطفاء الحريق في فترات من عمليات الإخماد ما استدعى تدخلها مع الفرق المباشرة .

 

 وقال سرحان: نظرا لترابط الورش بعضها ببعض في الإنشاء فقد تم استخدام سيارة السلالم والسنوركل في عمليات الإطفاء كآليات مساندة في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متفاوتة التي انتهت مع جهود الفرق في إخماد الحريق مع فجر اليوم دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.  

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