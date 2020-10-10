سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على حريق، نشب في أحد محال المفروشات بالمحافظة، واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات بشرية. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه بلغ لمركز التحكم والسيطرة عند الساعة الـ20:18 مساء اليوم بلاغ عن حادث حريق بمحل مفروشات على طريق (أبو بكر الصديق) بمحافظة ينبع. وأضاف "الجهني" بأنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، وتبيَّن وجود حريق، وتصاعد للدخان من القاطع الداخلي ومجموعة من المفاتيح الكهربائية؛ فتم إخماده بواسطة مطفآت الحريق. وأردف: من خلال التحقيقات الأولية اتضح أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات ولله الحمد.

"مدني ينبع" يسيطر على حريق بمحل مفروشات بدون إصابات بشرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-10 سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على حريق، نشب في أحد محال المفروشات بالمحافظة، واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات بشرية.



وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه بلغ لمركز التحكم والسيطرة عند الساعة الـ20:18 مساء اليوم بلاغ عن حادث حريق بمحل مفروشات على طريق (أبو بكر الصديق) بمحافظة ينبع.





وأضاف "الجهني" بأنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، وتبيَّن وجود حريق، وتصاعد للدخان من القاطع الداخلي ومجموعة من المفاتيح الكهربائية؛ فتم إخماده بواسطة مطفآت الحريق.



وأردف: من خلال التحقيقات الأولية اتضح أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات ولله الحمد.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 12:23 AM

"مدني ينبع" يسيطر على حريق بمحل مفروشات بدون إصابات بشرية تمكنت الفِرق من إخماده.. والتحقيقات الأولية أرجعته لتماس كهربائي





A A A





1 مشاركة

سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على حريق، نشب في أحد محال المفروشات بالمحافظة، واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات بشرية.



وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه بلغ لمركز التحكم والسيطرة عند الساعة الـ20:18 مساء اليوم بلاغ عن حادث حريق بمحل مفروشات على طريق (أبو بكر الصديق) بمحافظة ينبع.





وأضاف "الجهني" بأنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، وتبيَّن وجود حريق، وتصاعد للدخان من القاطع الداخلي ومجموعة من المفاتيح الكهربائية؛ فتم إخماده بواسطة مطفآت الحريق.



وأردف: من خلال التحقيقات الأولية اتضح أن سبب الحريق تماس كهربائي، ولم ينتج منه أية إصابات ولله الحمد.