"مدهر" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله " عقيل محمد مدهر" وصُلي عليه بعد صلاة الظهر اليوم في المسجد الحرام الشريف ودفن في مقبرة المعلاة.

ويُتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل " عقيل " الواقع بحي النزهة ( شارع الستين ) خلف بنك ( سامبا ) فيما يستقبل "حسن عقيل مدهر مدير إدارة المتابعة بصحة مكة الكرمة العزاء على رقم الجوال ( 0567065656 ).

يشار إلى أن الفقيد والد كلّ من حسن عقيل مدهر مدير إدارة المتابعة بصحة مكة الكرمة وهشام من منسوبي وزارة الثقافة والإعلام فرع الإعلام الخارجي في العاصمة المقدسة ومحمد من منسوبي وزارة العدل بمكة المكرمة وعلوي من منسوبي التامينات الاجتماعية بالعاصمة المقدسة.