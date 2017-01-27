مدير الأمن العام يتفقد الاستعدادات الإنشائية والميدانية لتمرين وطن 87

شهد ميدان العرض العسكري والمنصة الرئيسة والمباني والتجهيزات

زار مدير الأمن العام المشرف على التمرين التعبوي وطن 87 الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مساء أمس الخميس، مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة بالمدينة المنورة تفقد خلالها الاستعدادات والتجهيزات الميدانية والأمنية للتمرين التعبوي وطن 87 المزمع إقامته خلال الفترة القادمة، يرافقه قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من قيادات الأمن العام.

وشملت الجولة ميدان العرض العسكري والمنصة الرئيسة؛ حيث وقف المحرج على ما تم استحداثه من مبان وتجهيزات، حث خلالها جميع العاملين على سرعة إنجاز ما كلفوا به والاستفادة مما سيتم تنفيذه وتطبيقه من تدريب وفرضياته مع قطاعات وزارة الداخلية الأخرى لتحقيق الفائدة المرجوة وبما يرقى لتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.