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مدير الأمن العام يُكَرِم 10 من منسوبي شرطة حائل

نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم

 كرّم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد، نيابة عن مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، عشرة من منسوبي شرطة حائل، نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم.

 

وشمل التكريم المقدم منيف بن فرحان الشمري، والرائد ممدوح بن عطيوي النعيضي، والرائد  بندر بن رباح الشمري، والنقيب  ماجد بن عبدالله الشمري، والرقيب أول لافي بن ناصر الرشيدي، والعريف سعد بن مرزوق الحربي، والجندي أول مناور بن فهد الشمري، والجندي أول عوض بن محمد الشمري، والجندي أول رايد بن منور الرشيدي، والجندي محمد بن ميزان الرشيدي .

 

وهنا اللواء "المحيميد" المكرمين متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم، وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

 

وعبّر المكرمون عن شكرهم وسعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أنه سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم.

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مدير الأمن العام يُكَرِم 10 من منسوبي شرطة حائل
سبق

 كرّم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد، نيابة عن مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، عشرة من منسوبي شرطة حائل، نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم.

 

وشمل التكريم المقدم منيف بن فرحان الشمري، والرائد ممدوح بن عطيوي النعيضي، والرائد  بندر بن رباح الشمري، والنقيب  ماجد بن عبدالله الشمري، والرقيب أول لافي بن ناصر الرشيدي، والعريف سعد بن مرزوق الحربي، والجندي أول مناور بن فهد الشمري، والجندي أول عوض بن محمد الشمري، والجندي أول رايد بن منور الرشيدي، والجندي محمد بن ميزان الرشيدي .

 

وهنا اللواء "المحيميد" المكرمين متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم، وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

 

وعبّر المكرمون عن شكرهم وسعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أنه سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
03:38 PM
نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم

مدير الأمن العام يُكَرِم 10 من منسوبي شرطة حائل

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خالد السليمي - حائل
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 كرّم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد، نيابة عن مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، عشرة من منسوبي شرطة حائل، نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم.

 

وشمل التكريم المقدم منيف بن فرحان الشمري، والرائد ممدوح بن عطيوي النعيضي، والرائد  بندر بن رباح الشمري، والنقيب  ماجد بن عبدالله الشمري، والرقيب أول لافي بن ناصر الرشيدي، والعريف سعد بن مرزوق الحربي، والجندي أول مناور بن فهد الشمري، والجندي أول عوض بن محمد الشمري، والجندي أول رايد بن منور الرشيدي، والجندي محمد بن ميزان الرشيدي .

 

وهنا اللواء "المحيميد" المكرمين متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم، وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

 

وعبّر المكرمون عن شكرهم وسعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أنه سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم.

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