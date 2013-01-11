مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة‎

قلد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد هلال بن محمد الهلال، وبحضور مساعده العقيد المهندس نبيل الرويثي، ومدير إدارة التشغيل والصيانة العقيد مازن الأنصاري. كلاً من: النقيب سعد علي الأحمري، النقيب بسام عمر الشيخ، والنقيب سعد علي العمري، رتبهم الجديدة حيث صدر الأمر الملكي الكريم بترقيتهم من رتبة "ملازم أول" إلى رتبة "نقيب".



ومن جانبهم، عبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية، متمنين من الله العلي أن تكون لهم عونا ومحفزا في حياتهم العملية.