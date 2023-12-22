تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
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مدير الإشراف التربوي بالتعليم يشكر "إدريس"
تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
مدير الإشراف التربوي بالتعليم يشكر "إدريس"
تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.