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​مدير الإشراف التربوي بالتعليم يشكر "إدريس"

تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
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​مدير الإشراف التربوي بالتعليم يشكر "إدريس"
سبق

تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
 ​
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:37 PM

​مدير الإشراف التربوي بالتعليم يشكر "إدريس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تلقى المشرف التربوي بمكتب التعليم بعشيرة إدريس بكر إدريس خطاب شكر وتقدير من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر بن عبدالله الميمني لمشاركته الفاعلة والمتمثلة في عرض ورقة عمل بعنوان "مقترحات تطويرية لتقويم التربية الفنية في لائحة تقويم الطالب وبرنامج "نور" وذلك تأكيدًا لفعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
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