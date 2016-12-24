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مدير الدفاع المدني بالباحة: "ميزانية الخير".. دليل قوة ورفاهية الدولة

قال: تُعد رداً واضحاً على كل المشككين في متانة الإقتصاد

 أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المكلف العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي، أن إعلان ميزانية هذا العام تعد رداً واضحاً على كل من يشكك في متانة اقتصاد المملكة وثبات مسيرتها.

وأضاف: كما تعد ردا بما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن، ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها، يعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء المجتمع السعودي.

وأوضح العميد الدليوي، أن ما صدر في إعلان الميزانية دليلً على ثبات الاقتصاد السعودي وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية ، والتي يتأثر بها كثير من دول العالم، مع استمرار نهج المملكة في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو ، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته ، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها.

ودعا العميد الدليوي المولى الكريم أن يحفظ باني النهضة وحامي حدود المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقه لما يحب ويرضى ، وأن يحفظ ولي عهده الأمين وولي ولي عهده، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.

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مدير الدفاع المدني بالباحة: "ميزانية الخير".. دليل قوة ورفاهية الدولة
سبق

 أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المكلف العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي، أن إعلان ميزانية هذا العام تعد رداً واضحاً على كل من يشكك في متانة اقتصاد المملكة وثبات مسيرتها.

وأضاف: كما تعد ردا بما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن، ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها، يعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء المجتمع السعودي.

وأوضح العميد الدليوي، أن ما صدر في إعلان الميزانية دليلً على ثبات الاقتصاد السعودي وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية ، والتي يتأثر بها كثير من دول العالم، مع استمرار نهج المملكة في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو ، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته ، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها.

ودعا العميد الدليوي المولى الكريم أن يحفظ باني النهضة وحامي حدود المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقه لما يحب ويرضى ، وأن يحفظ ولي عهده الأمين وولي ولي عهده، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:18 PM
قال: تُعد رداً واضحاً على كل المشككين في متانة الإقتصاد

مدير الدفاع المدني بالباحة: "ميزانية الخير".. دليل قوة ورفاهية الدولة

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ياسر العتيبي - الباحة
0
1,195

 أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المكلف العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي، أن إعلان ميزانية هذا العام تعد رداً واضحاً على كل من يشكك في متانة اقتصاد المملكة وثبات مسيرتها.

وأضاف: كما تعد ردا بما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن، ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها، يعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء المجتمع السعودي.

وأوضح العميد الدليوي، أن ما صدر في إعلان الميزانية دليلً على ثبات الاقتصاد السعودي وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية ، والتي يتأثر بها كثير من دول العالم، مع استمرار نهج المملكة في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو ، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته ، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها.

ودعا العميد الدليوي المولى الكريم أن يحفظ باني النهضة وحامي حدود المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقه لما يحب ويرضى ، وأن يحفظ ولي عهده الأمين وولي ولي عهده، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.

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