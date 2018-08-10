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مدير الشؤون الاسلامية بنجران يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الامر بالمعررف

ناقش تبادل الخبرات المشتركة  لخدمة العمل الدعوي بالمنطقة

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أحمد طالبي بمكتبه بالفرع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عوض الأسمري وكذلك رئيس الهيئات بفرع الرئاسة لمنطقه نجران الشيخ فارس عبدالله الجليل.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد وفرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يعود على خدمة بيوت الله تعالى و منسوبيها و مرتاديها وتبادل الخبرات فيما يخدم العمل الدعوي بالمنطقة.

وأثنى مدير عام الهيئة بمنطقة نجران على ما يلقاه فرع الهيئة من تعاون من قِبل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بما يحقق خدمة الصالح العام ..ثم دعا طالبي الله أن يحفظ هذه البلاد وان يديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين .

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مدير الشؤون الاسلامية بنجران يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الامر بالمعررف
سبق

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أحمد طالبي بمكتبه بالفرع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عوض الأسمري وكذلك رئيس الهيئات بفرع الرئاسة لمنطقه نجران الشيخ فارس عبدالله الجليل.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد وفرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يعود على خدمة بيوت الله تعالى و منسوبيها و مرتاديها وتبادل الخبرات فيما يخدم العمل الدعوي بالمنطقة.

وأثنى مدير عام الهيئة بمنطقة نجران على ما يلقاه فرع الهيئة من تعاون من قِبل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بما يحقق خدمة الصالح العام ..ثم دعا طالبي الله أن يحفظ هذه البلاد وان يديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين .

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:19 AM

مدير الشؤون الاسلامية بنجران يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الامر بالمعررف

ناقش تبادل الخبرات المشتركة  لخدمة العمل الدعوي بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أحمد طالبي بمكتبه بالفرع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عوض الأسمري وكذلك رئيس الهيئات بفرع الرئاسة لمنطقه نجران الشيخ فارس عبدالله الجليل.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد وفرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يعود على خدمة بيوت الله تعالى و منسوبيها و مرتاديها وتبادل الخبرات فيما يخدم العمل الدعوي بالمنطقة.

وأثنى مدير عام الهيئة بمنطقة نجران على ما يلقاه فرع الهيئة من تعاون من قِبل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بما يحقق خدمة الصالح العام ..ثم دعا طالبي الله أن يحفظ هذه البلاد وان يديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين .

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