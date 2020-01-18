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مدير بنك التنمية الاجتماعية يستقبل مسؤولاً أممياً في "بنيان"

الزيارة بهدف استعراض جهود المملكة في القضاء على الفقر

استقبل مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة اليوم، المُقِرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيليب التون والوفد المرافق له في مقر الجمعية الخيرية النسائية للتنمية الأسرية (بنيان)، بحضور مساعدي  المدير العام وعدد من مسؤولي البنك وحقوق الإنسان والجمعية.


وتهدف الزيارة إلى استعراض جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الفقر والاطلاع على كيفية ارتباط هذه الجهود بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.


وتأتي الزيارة من ضمن الزيارات التي يقوم بها المُقِررة الخاص للالتقاء بممثلي الأجهزة الحكومية والمسؤولين، والمنظمات غير الحكومية وبعض الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي والتحدث مع شريحة واسعة من المجتمع السعودي.


ويقوم البنك، من خلال الدعم المقدم له من الدولة، بتقديم قروض ميسرة وحسنة (بدون فوائد) بهدف تحسين مستوى معيشة الفرد وسد احتياجاته وذلك من خلال عدد من البرامج منها برنامج القروض الاجتماعية الموجه لذوي الدخل المحدود ويقدم قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم ، بالإضافة لبعض القروض الموجهة للنساء الأرامل والمطلقات والمهجورات ، كما يقدم القروض الإنتاجية الموجهة للمشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة.


يشار إلى أن البنك قام بإقراض أكثر من 2.4 مليون قرض منذ تأسيسيه استفاد منها أكثر من ستة ملايين شخص من خلال مختلف أنواع القروض الإنتاجية والاجتماعية ، كان منها أكثر من 37 ألف قرض تنموي ، بقيمة تفوق خمسة مليارات ريال.


ويحرص البنك على جانب التأهيل والتدريب في تعاونه مع عدد من البرامج ومنها برنامج  امبريتك ومركز دلني للأعمال.

 

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مدير بنك التنمية الاجتماعية يستقبل مسؤولاً أممياً في "بنيان"
سبق

استقبل مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة اليوم، المُقِرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيليب التون والوفد المرافق له في مقر الجمعية الخيرية النسائية للتنمية الأسرية (بنيان)، بحضور مساعدي  المدير العام وعدد من مسؤولي البنك وحقوق الإنسان والجمعية.


وتهدف الزيارة إلى استعراض جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الفقر والاطلاع على كيفية ارتباط هذه الجهود بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.


وتأتي الزيارة من ضمن الزيارات التي يقوم بها المُقِررة الخاص للالتقاء بممثلي الأجهزة الحكومية والمسؤولين، والمنظمات غير الحكومية وبعض الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي والتحدث مع شريحة واسعة من المجتمع السعودي.


ويقوم البنك، من خلال الدعم المقدم له من الدولة، بتقديم قروض ميسرة وحسنة (بدون فوائد) بهدف تحسين مستوى معيشة الفرد وسد احتياجاته وذلك من خلال عدد من البرامج منها برنامج القروض الاجتماعية الموجه لذوي الدخل المحدود ويقدم قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم ، بالإضافة لبعض القروض الموجهة للنساء الأرامل والمطلقات والمهجورات ، كما يقدم القروض الإنتاجية الموجهة للمشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة.


يشار إلى أن البنك قام بإقراض أكثر من 2.4 مليون قرض منذ تأسيسيه استفاد منها أكثر من ستة ملايين شخص من خلال مختلف أنواع القروض الإنتاجية والاجتماعية ، كان منها أكثر من 37 ألف قرض تنموي ، بقيمة تفوق خمسة مليارات ريال.


ويحرص البنك على جانب التأهيل والتدريب في تعاونه مع عدد من البرامج ومنها برنامج  امبريتك ومركز دلني للأعمال.

 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:55 PM
الزيارة بهدف استعراض جهود المملكة في القضاء على الفقر

مدير بنك التنمية الاجتماعية يستقبل مسؤولاً أممياً في "بنيان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة اليوم، المُقِرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيليب التون والوفد المرافق له في مقر الجمعية الخيرية النسائية للتنمية الأسرية (بنيان)، بحضور مساعدي  المدير العام وعدد من مسؤولي البنك وحقوق الإنسان والجمعية.


وتهدف الزيارة إلى استعراض جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الفقر والاطلاع على كيفية ارتباط هذه الجهود بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.


وتأتي الزيارة من ضمن الزيارات التي يقوم بها المُقِررة الخاص للالتقاء بممثلي الأجهزة الحكومية والمسؤولين، والمنظمات غير الحكومية وبعض الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي والتحدث مع شريحة واسعة من المجتمع السعودي.


ويقوم البنك، من خلال الدعم المقدم له من الدولة، بتقديم قروض ميسرة وحسنة (بدون فوائد) بهدف تحسين مستوى معيشة الفرد وسد احتياجاته وذلك من خلال عدد من البرامج منها برنامج القروض الاجتماعية الموجه لذوي الدخل المحدود ويقدم قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم ، بالإضافة لبعض القروض الموجهة للنساء الأرامل والمطلقات والمهجورات ، كما يقدم القروض الإنتاجية الموجهة للمشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة.


يشار إلى أن البنك قام بإقراض أكثر من 2.4 مليون قرض منذ تأسيسيه استفاد منها أكثر من ستة ملايين شخص من خلال مختلف أنواع القروض الإنتاجية والاجتماعية ، كان منها أكثر من 37 ألف قرض تنموي ، بقيمة تفوق خمسة مليارات ريال.


ويحرص البنك على جانب التأهيل والتدريب في تعاونه مع عدد من البرامج ومنها برنامج  امبريتك ومركز دلني للأعمال.

 

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