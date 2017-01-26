مدير "تعليم الرياض" يرعى حفل تخريج الطلاب بالدرعية

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، حفل تخريج طلاب ثانوية مجمع الملك سعود التابع لمكتب التعليم بمحافظة الدرعية، وذلك في قاعة الدرعية بجامعة الملك سعود.

بدأ الحفل بمسيرة الخريجين، ثم كلمة لقائد ثانوية مجمع الملك سعود الدكتور وليد الحيدر، كما تخلل الحفل عرض مصور لمسيرة الطلاب التعليمية ومسيرة المجمع التعليمي التي بدأت بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمجمع، حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض عام 1419.

وهنأ المدير العام، في كلمته، الخريجين، مشيرًا إلى ذكرياته خلال الانتقال من مرحلة الثانوية إلى الجامعة.

واختتم الحفل بتسليم الهدايا والصور التذكارية.