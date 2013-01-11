النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر الأسنان الـ28

بمشاركة 24 متحدثاً دولياً لمناقشة القضايا المستجدة وأحدث الطرق العلاجية

افتتح  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، نيابة عن أمير منطقة الرياض؛ المؤتمر الدولي 28 لطب الأسنان الذي انعقد أمس الاثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.


 ويعتبر المؤتمر معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان في المملكة، وهو مناسبة علمية سنوية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام جمعية طب الأسنان بتنمية معارف منسوبيها، والنهوض والرقي بمهنة طب الأسنان من خلال الأخذ بكل جديد وتطور في هذا المجال.
 
وقال  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر: إن مجال طب الأسنان يتحرك في مسارين يدفع أحدهما الآخر، الأول هو تسارع شريحة من يعانون من مشكلات الفم والأسنان، والثاني تسارع الدراسات وتطور وسائل العلاج المدفوعه بحاجة المرضى إلى الشفاء، ولعل هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم في طرح آخر المستجدات وغرس الأمل على طريق المصابين بمشكلات الأسنان ولا سيما أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على انتقاء المتحدثين العالميين ذوي الخبرة العلمية المتميزة في مجال طب الأسنان .


وشارك في المؤتمر 24 متحدثاً دولياً متخصصين في مجال طب الأسنان إضافة إلى ثلاثة متحدثين سعوديين من الأكاديميين والاستشاريين ذوي الكفاءة والخبرة في تخصصاتهم الدقيقة، كما حظي المؤتمر بمشاركة أكثر من 70 شركة طبية دولية ومحلية وجهات حكومية وتعليمية تعرض جميع منتجاتها وخدماتها.
 
ويأتي تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان لهذا المؤتمر امتداداً لتعزيز دورها تجاه المجتمع الطبي، وهو يهدف إلى تقديم حلول إكلينيكية حديثة في مختلف تخصصات طب الأسنان كزراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي والتجميلي للأسنان وغيرها.
 
وأضاف مدير الجامعة أن المؤتمر ناقش عبر أكثر 26 ورشة عمل على مدار أربعة أيام أحدث الطرق العلاجية والأجهزة الحديثة المستخدمة في طب الأسنان، إضافة إلى أحدث الدراسات القائمة على استخدام المواد الطبية وطرق تطبيقها مما سينعكس على تقديم أفضل الطرق العلاجية للمرضى.
وأقيم المعرض على مساحة "10000م"، وسيقدم خلال المعرض عدة جوائز للتميز البحثي .
 
وقال رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور فهد بن علي الشهري إن المؤتمر يعتبر ميدان تنافس وطني لطلبة العلم والباحثين من داخل المملكة وخارجها لتقديم أبحاثهم العلمية في طب الأسنان من خلال عرض أكثر من 200 بحث علمي تعرض على شكل ملصقات بحثية، كما يتنافس الباحثون على ثلاث جوائز للأبحاث العلمية تقيمها الجمعية خلال المؤتمر.
 
بدوره، قال نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي إن المؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي في المملكة ومن أكبر وأهم مؤتمرات طب الأسنان في العالم العربي والشرق الأوسط من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور ومساحة المعرض، موضحًا أن المؤتمر يستهدف جميع شرائح طب الأسنان بالمملكة والخليج من أطباء ومساعدين وفنيين وأخصائيي تنظيف الأسنان، وأشار إلى أن الممارسين المسجلين في هذا المؤتمر حصلوا على 23 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

 
فيما كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الشهري أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر من ١٠ أشهر على استقطاب متحدثين دوليين ومحليين متميزين لإثراء المؤتمر بآخر ما توصل إليه العلم، إضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات وجمعيات طب الأسنان في العالم العربي والمنطقة ورؤساء الاتحادات الدولية لطب الأسنان، مبيناً أنه تسنى للمشاركين الاستفادة وبشكل كامل من الأبحاث والمحاضرات وورش العمل بكافة تفاصيلها على أيدي خبراء دوليين ومحليين .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر الأسنان الـ28
سبق

افتتح  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، نيابة عن أمير منطقة الرياض؛ المؤتمر الدولي 28 لطب الأسنان الذي انعقد أمس الاثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.


 ويعتبر المؤتمر معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان في المملكة، وهو مناسبة علمية سنوية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام جمعية طب الأسنان بتنمية معارف منسوبيها، والنهوض والرقي بمهنة طب الأسنان من خلال الأخذ بكل جديد وتطور في هذا المجال.
 
وقال  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر: إن مجال طب الأسنان يتحرك في مسارين يدفع أحدهما الآخر، الأول هو تسارع شريحة من يعانون من مشكلات الفم والأسنان، والثاني تسارع الدراسات وتطور وسائل العلاج المدفوعه بحاجة المرضى إلى الشفاء، ولعل هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم في طرح آخر المستجدات وغرس الأمل على طريق المصابين بمشكلات الأسنان ولا سيما أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على انتقاء المتحدثين العالميين ذوي الخبرة العلمية المتميزة في مجال طب الأسنان .


وشارك في المؤتمر 24 متحدثاً دولياً متخصصين في مجال طب الأسنان إضافة إلى ثلاثة متحدثين سعوديين من الأكاديميين والاستشاريين ذوي الكفاءة والخبرة في تخصصاتهم الدقيقة، كما حظي المؤتمر بمشاركة أكثر من 70 شركة طبية دولية ومحلية وجهات حكومية وتعليمية تعرض جميع منتجاتها وخدماتها.
 
ويأتي تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان لهذا المؤتمر امتداداً لتعزيز دورها تجاه المجتمع الطبي، وهو يهدف إلى تقديم حلول إكلينيكية حديثة في مختلف تخصصات طب الأسنان كزراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي والتجميلي للأسنان وغيرها.
 
وأضاف مدير الجامعة أن المؤتمر ناقش عبر أكثر 26 ورشة عمل على مدار أربعة أيام أحدث الطرق العلاجية والأجهزة الحديثة المستخدمة في طب الأسنان، إضافة إلى أحدث الدراسات القائمة على استخدام المواد الطبية وطرق تطبيقها مما سينعكس على تقديم أفضل الطرق العلاجية للمرضى.
وأقيم المعرض على مساحة "10000م"، وسيقدم خلال المعرض عدة جوائز للتميز البحثي .
 
وقال رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور فهد بن علي الشهري إن المؤتمر يعتبر ميدان تنافس وطني لطلبة العلم والباحثين من داخل المملكة وخارجها لتقديم أبحاثهم العلمية في طب الأسنان من خلال عرض أكثر من 200 بحث علمي تعرض على شكل ملصقات بحثية، كما يتنافس الباحثون على ثلاث جوائز للأبحاث العلمية تقيمها الجمعية خلال المؤتمر.
 
بدوره، قال نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي إن المؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي في المملكة ومن أكبر وأهم مؤتمرات طب الأسنان في العالم العربي والشرق الأوسط من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور ومساحة المعرض، موضحًا أن المؤتمر يستهدف جميع شرائح طب الأسنان بالمملكة والخليج من أطباء ومساعدين وفنيين وأخصائيي تنظيف الأسنان، وأشار إلى أن الممارسين المسجلين في هذا المؤتمر حصلوا على 23 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

 
فيما كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الشهري أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر من ١٠ أشهر على استقطاب متحدثين دوليين ومحليين متميزين لإثراء المؤتمر بآخر ما توصل إليه العلم، إضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات وجمعيات طب الأسنان في العالم العربي والمنطقة ورؤساء الاتحادات الدولية لطب الأسنان، مبيناً أنه تسنى للمشاركين الاستفادة وبشكل كامل من الأبحاث والمحاضرات وورش العمل بكافة تفاصيلها على أيدي خبراء دوليين ومحليين .

11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
12:18 AM
بمشاركة 24 متحدثاً دولياً لمناقشة القضايا المستجدة وأحدث الطرق العلاجية

مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر الأسنان الـ28

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
135

افتتح  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، نيابة عن أمير منطقة الرياض؛ المؤتمر الدولي 28 لطب الأسنان الذي انعقد أمس الاثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.


 ويعتبر المؤتمر معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان في المملكة، وهو مناسبة علمية سنوية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام جمعية طب الأسنان بتنمية معارف منسوبيها، والنهوض والرقي بمهنة طب الأسنان من خلال الأخذ بكل جديد وتطور في هذا المجال.
 
وقال  مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر: إن مجال طب الأسنان يتحرك في مسارين يدفع أحدهما الآخر، الأول هو تسارع شريحة من يعانون من مشكلات الفم والأسنان، والثاني تسارع الدراسات وتطور وسائل العلاج المدفوعه بحاجة المرضى إلى الشفاء، ولعل هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم في طرح آخر المستجدات وغرس الأمل على طريق المصابين بمشكلات الأسنان ولا سيما أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على انتقاء المتحدثين العالميين ذوي الخبرة العلمية المتميزة في مجال طب الأسنان .


وشارك في المؤتمر 24 متحدثاً دولياً متخصصين في مجال طب الأسنان إضافة إلى ثلاثة متحدثين سعوديين من الأكاديميين والاستشاريين ذوي الكفاءة والخبرة في تخصصاتهم الدقيقة، كما حظي المؤتمر بمشاركة أكثر من 70 شركة طبية دولية ومحلية وجهات حكومية وتعليمية تعرض جميع منتجاتها وخدماتها.
 
ويأتي تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان لهذا المؤتمر امتداداً لتعزيز دورها تجاه المجتمع الطبي، وهو يهدف إلى تقديم حلول إكلينيكية حديثة في مختلف تخصصات طب الأسنان كزراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي والتجميلي للأسنان وغيرها.
 
وأضاف مدير الجامعة أن المؤتمر ناقش عبر أكثر 26 ورشة عمل على مدار أربعة أيام أحدث الطرق العلاجية والأجهزة الحديثة المستخدمة في طب الأسنان، إضافة إلى أحدث الدراسات القائمة على استخدام المواد الطبية وطرق تطبيقها مما سينعكس على تقديم أفضل الطرق العلاجية للمرضى.
وأقيم المعرض على مساحة "10000م"، وسيقدم خلال المعرض عدة جوائز للتميز البحثي .
 
وقال رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور فهد بن علي الشهري إن المؤتمر يعتبر ميدان تنافس وطني لطلبة العلم والباحثين من داخل المملكة وخارجها لتقديم أبحاثهم العلمية في طب الأسنان من خلال عرض أكثر من 200 بحث علمي تعرض على شكل ملصقات بحثية، كما يتنافس الباحثون على ثلاث جوائز للأبحاث العلمية تقيمها الجمعية خلال المؤتمر.
 
بدوره، قال نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي إن المؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي في المملكة ومن أكبر وأهم مؤتمرات طب الأسنان في العالم العربي والشرق الأوسط من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور ومساحة المعرض، موضحًا أن المؤتمر يستهدف جميع شرائح طب الأسنان بالمملكة والخليج من أطباء ومساعدين وفنيين وأخصائيي تنظيف الأسنان، وأشار إلى أن الممارسين المسجلين في هذا المؤتمر حصلوا على 23 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

 
فيما كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الشهري أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر من ١٠ أشهر على استقطاب متحدثين دوليين ومحليين متميزين لإثراء المؤتمر بآخر ما توصل إليه العلم، إضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات وجمعيات طب الأسنان في العالم العربي والمنطقة ورؤساء الاتحادات الدولية لطب الأسنان، مبيناً أنه تسنى للمشاركين الاستفادة وبشكل كامل من الأبحاث والمحاضرات وورش العمل بكافة تفاصيلها على أيدي خبراء دوليين ومحليين .

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,337
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,762
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة