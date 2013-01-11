مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر الأسنان الـ28

بمشاركة 24 متحدثاً دولياً لمناقشة القضايا المستجدة وأحدث الطرق العلاجية

افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، نيابة عن أمير منطقة الرياض؛ المؤتمر الدولي 28 لطب الأسنان الذي انعقد أمس الاثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.



ويعتبر المؤتمر معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان في المملكة، وهو مناسبة علمية سنوية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام جمعية طب الأسنان بتنمية معارف منسوبيها، والنهوض والرقي بمهنة طب الأسنان من خلال الأخذ بكل جديد وتطور في هذا المجال.



وقال مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر: إن مجال طب الأسنان يتحرك في مسارين يدفع أحدهما الآخر، الأول هو تسارع شريحة من يعانون من مشكلات الفم والأسنان، والثاني تسارع الدراسات وتطور وسائل العلاج المدفوعه بحاجة المرضى إلى الشفاء، ولعل هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم في طرح آخر المستجدات وغرس الأمل على طريق المصابين بمشكلات الأسنان ولا سيما أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على انتقاء المتحدثين العالميين ذوي الخبرة العلمية المتميزة في مجال طب الأسنان .



وشارك في المؤتمر 24 متحدثاً دولياً متخصصين في مجال طب الأسنان إضافة إلى ثلاثة متحدثين سعوديين من الأكاديميين والاستشاريين ذوي الكفاءة والخبرة في تخصصاتهم الدقيقة، كما حظي المؤتمر بمشاركة أكثر من 70 شركة طبية دولية ومحلية وجهات حكومية وتعليمية تعرض جميع منتجاتها وخدماتها.



ويأتي تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان لهذا المؤتمر امتداداً لتعزيز دورها تجاه المجتمع الطبي، وهو يهدف إلى تقديم حلول إكلينيكية حديثة في مختلف تخصصات طب الأسنان كزراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي والتجميلي للأسنان وغيرها.



وأضاف مدير الجامعة أن المؤتمر ناقش عبر أكثر 26 ورشة عمل على مدار أربعة أيام أحدث الطرق العلاجية والأجهزة الحديثة المستخدمة في طب الأسنان، إضافة إلى أحدث الدراسات القائمة على استخدام المواد الطبية وطرق تطبيقها مما سينعكس على تقديم أفضل الطرق العلاجية للمرضى.

وأقيم المعرض على مساحة "10000م"، وسيقدم خلال المعرض عدة جوائز للتميز البحثي .



وقال رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور فهد بن علي الشهري إن المؤتمر يعتبر ميدان تنافس وطني لطلبة العلم والباحثين من داخل المملكة وخارجها لتقديم أبحاثهم العلمية في طب الأسنان من خلال عرض أكثر من 200 بحث علمي تعرض على شكل ملصقات بحثية، كما يتنافس الباحثون على ثلاث جوائز للأبحاث العلمية تقيمها الجمعية خلال المؤتمر.



بدوره، قال نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي إن المؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي في المملكة ومن أكبر وأهم مؤتمرات طب الأسنان في العالم العربي والشرق الأوسط من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور ومساحة المعرض، موضحًا أن المؤتمر يستهدف جميع شرائح طب الأسنان بالمملكة والخليج من أطباء ومساعدين وفنيين وأخصائيي تنظيف الأسنان، وأشار إلى أن الممارسين المسجلين في هذا المؤتمر حصلوا على 23 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .



فيما كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الشهري أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر من ١٠ أشهر على استقطاب متحدثين دوليين ومحليين متميزين لإثراء المؤتمر بآخر ما توصل إليه العلم، إضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات وجمعيات طب الأسنان في العالم العربي والمنطقة ورؤساء الاتحادات الدولية لطب الأسنان، مبيناً أنه تسنى للمشاركين الاستفادة وبشكل كامل من الأبحاث والمحاضرات وورش العمل بكافة تفاصيلها على أيدي خبراء دوليين ومحليين .