مدير جامعة جازان بسراة عبيدة يشهد أمسية الإعلامي "البشري"

بحضور أعضاء البلدي بسراة وأكاديميين وإعلاميين وشعراء

حضر مدير جامعة جازان "أ.د. مرعي بن حسين"، وأعضاء المجلس البلدي بسراة عبيدة، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والشعراء ورجال الأعمال؛ أمسية الإعلامي "نايف البشري" بمنزله بمدينة أبها.

تمت خلال اللقاء مناقشة مواضيع تنموية تهم المواطنين، وكيفية الرقي بها، وتطرق الحديث حول المجالس البلدية، والدور المناط به من أجل تقديم الأهداف المنشودة، التي ترضي كافة شرائح المجتمع المحلي، بعدها شاهد الحضور معرض البشري الفوتوغرافي والوثائق القديمة، والصحف الورقية، في الثمانينيات والتسعينيات.

كما شاهدوا عددًا من الوثائق القديمة والأواني المنزلية والفخارية والحجرية وقسم الأسلحة من بنادق وسيوف وخناجر ودروع وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى الصناعات الجلدية.