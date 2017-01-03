مدير جامعة جدة يُدشن ورشة عمل "هيكلة كلية التربية"

نوه بمخرجات الكلية ورؤيتها المستقبلية

دشن مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل التي أقامتها كلية التربية بالجامعة بعنوان "هيكلة كلية التربية" في قاعة "بلاتسو".

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الجامعة وكلياتها المختلفة تعمل بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات والتجويد في المخرجات وربطها بحاجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف، أن ما حققته كلية التربية من تميز يضعها في مقدمة كليات التربية من حيث المستوى والمخرجات، مشيرًا إلى ما حققه خريجوها من مراكز أولى في مجالات متعددة على مستوى الجامعات السعودية.

وأبان أن هذه الورشة تأتي لتحقيق المزيد من التميز والنتائج للكلية، مثمنًا المشاركة الكبيرة من المختصين في الورشة، ومؤكدا أن التفكير خارج الصندوق من خلال هذه الورشة سوف يعطي نتائج متميزة.

وشكر الدكتور "مشاط" عميد كلية التربية ومنسوبيها وجميع المشاركين في الورشة وتمنى لهم المزيد من التوفيق والتميز.

كما ألقى وكيل جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم آل حميدان، كلمة أكد فيها على أهمية النوعية في مخرجات كلية التربية وهو ما تحققه باستمرار، وأنها صرح علمي تربوي يرقى إلى التطلعات الكبيرة لجامعة جدة، منوهاً بورشة العمل والقائمين عليها والمشاركين فيها.

ثم ألقى عميد كلية التربية الدكتور علي الجفري، كلمة شكر فيها مدير الجامعة على رعايته للورشة، كما شكر وكيل الجامعة وجميع الحضور والمشاركين فيها، وتطرق في كلمته إلى أهداف الورشة ومحاورها، كما تطرق إلى تطلعات الكلية المستقبلية وفق رؤية جامعة جدة والرؤية الوطنية 2030.

بعد ذلك أعلن مدير الجامعة إشارة البدء لانطلاق فعاليات ورشة العمل والتي ضمت نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في كلية التربية، والتي تناقش عدداً من المحاور ذات العلاقة بمستقبل الكلية وبرامجها الأكاديمية.