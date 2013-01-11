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مدير جامعة جدة يكرِّم الطلاب الفائزين بجائزة التميز في الرياضيات

الحاصلين على المراكز الأولى.. بحضور "الغامدي" و"المزروعي"

كرَّم مدير جامعة جدة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، طلاب جامعة جدة الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة التميز في الرياضيات للعام 1437 - 1438هـ.

 

واستقبل "مشاط" الطلاب بحضور عميد كلية العلوم، الدكتور عطية الغامدي، ورئيس قسم الرياضيات، عميد الدراسات العليا المكلف، الدكتور عبد الله المزروعي .

 

وأشاد الدكتور "مشاط" بما حققه الطلاب من تميز، مشيرا إلى أن جامعة جدة تحتفي بالمتميزين، وتقدم لهم البرامج المناسبة التي تساعدهم على مزيد من التفوق. كما شكر قيادات كلية العلوم وقسم الرياضيات على جهودهم في المسابقة .

 

يذكر أن الطلاب الحائزين على المراكز الأولى في المسابقة هم :علي حسين المطلق، وكامل عبد الله الحارثي، وعبد الرحمن فهد السلمي، وحاتم العطاس، وأمجد جلال الطويل.

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مدير جامعة جدة يكرِّم الطلاب الفائزين بجائزة التميز في الرياضيات
سبق

كرَّم مدير جامعة جدة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، طلاب جامعة جدة الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة التميز في الرياضيات للعام 1437 - 1438هـ.

 

واستقبل "مشاط" الطلاب بحضور عميد كلية العلوم، الدكتور عطية الغامدي، ورئيس قسم الرياضيات، عميد الدراسات العليا المكلف، الدكتور عبد الله المزروعي .

 

وأشاد الدكتور "مشاط" بما حققه الطلاب من تميز، مشيرا إلى أن جامعة جدة تحتفي بالمتميزين، وتقدم لهم البرامج المناسبة التي تساعدهم على مزيد من التفوق. كما شكر قيادات كلية العلوم وقسم الرياضيات على جهودهم في المسابقة .

 

يذكر أن الطلاب الحائزين على المراكز الأولى في المسابقة هم :علي حسين المطلق، وكامل عبد الله الحارثي، وعبد الرحمن فهد السلمي، وحاتم العطاس، وأمجد جلال الطويل.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:22 PM
الحاصلين على المراكز الأولى.. بحضور "الغامدي" و"المزروعي"

مدير جامعة جدة يكرِّم الطلاب الفائزين بجائزة التميز في الرياضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرَّم مدير جامعة جدة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، طلاب جامعة جدة الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة التميز في الرياضيات للعام 1437 - 1438هـ.

 

واستقبل "مشاط" الطلاب بحضور عميد كلية العلوم، الدكتور عطية الغامدي، ورئيس قسم الرياضيات، عميد الدراسات العليا المكلف، الدكتور عبد الله المزروعي .

 

وأشاد الدكتور "مشاط" بما حققه الطلاب من تميز، مشيرا إلى أن جامعة جدة تحتفي بالمتميزين، وتقدم لهم البرامج المناسبة التي تساعدهم على مزيد من التفوق. كما شكر قيادات كلية العلوم وقسم الرياضيات على جهودهم في المسابقة .

 

يذكر أن الطلاب الحائزين على المراكز الأولى في المسابقة هم :علي حسين المطلق، وكامل عبد الله الحارثي، وعبد الرحمن فهد السلمي، وحاتم العطاس، وأمجد جلال الطويل.

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