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مدير جامعة نجران يؤكد حرصه على جودة المخرجات وتطبيق الخطط الإستراتيجية

توزيع الطلاب على مختلف التخصصات كمطلب للجهات الحكومية والخاصة

أكد مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي على توزيع طلاب الجامعة على مختلف التخصصات كمطلب للجهات الحكومية والخاصة، وذلك مع الحرص على جودة المخرجات وتميزها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيلَ الجامعة الدكتور محمد فايع؛ حيث أشار إلى ضرورة تسهيل العملية التعليمية بما لا يؤثر على جودتها، مع مراعاة ظروف المنطقة وتقديم كل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، منوهًا إلى حرصه على أن تكون الجامعة بإمكاناتها العالية وخبراتها القوية في خدمة المجتمع.

وشدد الدكتور السبيعي في لقائه مع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان؛ على مضاعفة العمل فيما يخص جوانب البحث العلمي، ووضع الخطط اللازمة لتطوير المراكز البحثية. وتقديم الدراسات التي تسهم في تطوير المنطقة مع استغلال مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو الذي تميزت به الجامعة عن غيرها.

فيما أكد مدير الجامعة على أهمية مواصلة ما حققته الكليات الصحية من إنجازات ومراكز متقدمة جعل من مخرجاتها مطلبًا لمستشفيات ومراكز المنطقة خلال لقائه وكيلَ الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، بالإضافة إلى تكثيف وتنويع البرامج التي تُكسب الطلاب المهارات العلمية.

وحث الدكتور السبيعي في اجتماعه بوكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي؛ على سرعة تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة وما ستقدمه من تطوير في مختلف أقسام الجامعة يواكب قدرات الجامعة ويضمن جودة العمل، إلى جانب تقديم برامج تدريب وتطوير متنوعة تسهم في اكتساب المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل.

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مدير جامعة نجران يؤكد حرصه على جودة المخرجات وتطبيق الخطط الإستراتيجية
سبق

أكد مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي على توزيع طلاب الجامعة على مختلف التخصصات كمطلب للجهات الحكومية والخاصة، وذلك مع الحرص على جودة المخرجات وتميزها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيلَ الجامعة الدكتور محمد فايع؛ حيث أشار إلى ضرورة تسهيل العملية التعليمية بما لا يؤثر على جودتها، مع مراعاة ظروف المنطقة وتقديم كل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، منوهًا إلى حرصه على أن تكون الجامعة بإمكاناتها العالية وخبراتها القوية في خدمة المجتمع.

وشدد الدكتور السبيعي في لقائه مع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان؛ على مضاعفة العمل فيما يخص جوانب البحث العلمي، ووضع الخطط اللازمة لتطوير المراكز البحثية. وتقديم الدراسات التي تسهم في تطوير المنطقة مع استغلال مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو الذي تميزت به الجامعة عن غيرها.

فيما أكد مدير الجامعة على أهمية مواصلة ما حققته الكليات الصحية من إنجازات ومراكز متقدمة جعل من مخرجاتها مطلبًا لمستشفيات ومراكز المنطقة خلال لقائه وكيلَ الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، بالإضافة إلى تكثيف وتنويع البرامج التي تُكسب الطلاب المهارات العلمية.

وحث الدكتور السبيعي في اجتماعه بوكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي؛ على سرعة تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة وما ستقدمه من تطوير في مختلف أقسام الجامعة يواكب قدرات الجامعة ويضمن جودة العمل، إلى جانب تقديم برامج تدريب وتطوير متنوعة تسهم في اكتساب المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
10:46 PM

مدير جامعة نجران يؤكد حرصه على جودة المخرجات وتطبيق الخطط الإستراتيجية

توزيع الطلاب على مختلف التخصصات كمطلب للجهات الحكومية والخاصة

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بندر آل فطيح - نجران
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أكد مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي على توزيع طلاب الجامعة على مختلف التخصصات كمطلب للجهات الحكومية والخاصة، وذلك مع الحرص على جودة المخرجات وتميزها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيلَ الجامعة الدكتور محمد فايع؛ حيث أشار إلى ضرورة تسهيل العملية التعليمية بما لا يؤثر على جودتها، مع مراعاة ظروف المنطقة وتقديم كل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، منوهًا إلى حرصه على أن تكون الجامعة بإمكاناتها العالية وخبراتها القوية في خدمة المجتمع.

وشدد الدكتور السبيعي في لقائه مع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان؛ على مضاعفة العمل فيما يخص جوانب البحث العلمي، ووضع الخطط اللازمة لتطوير المراكز البحثية. وتقديم الدراسات التي تسهم في تطوير المنطقة مع استغلال مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو الذي تميزت به الجامعة عن غيرها.

فيما أكد مدير الجامعة على أهمية مواصلة ما حققته الكليات الصحية من إنجازات ومراكز متقدمة جعل من مخرجاتها مطلبًا لمستشفيات ومراكز المنطقة خلال لقائه وكيلَ الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، بالإضافة إلى تكثيف وتنويع البرامج التي تُكسب الطلاب المهارات العلمية.

وحث الدكتور السبيعي في اجتماعه بوكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي؛ على سرعة تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة وما ستقدمه من تطوير في مختلف أقسام الجامعة يواكب قدرات الجامعة ويضمن جودة العمل، إلى جانب تقديم برامج تدريب وتطوير متنوعة تسهم في اكتساب المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل.

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