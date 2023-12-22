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مدير شرطة تبوك يكرم أفراداً ضبطوا ممنوعات في نقطة تفتيش‎

شملت حبوب مخدرات وقوارير مسكرات ومبلغاً مالياً كبيراً

كرم مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي، بمكتبه، عدداً من أفراد منسوبي نقطة أمن رحيب ونقطة أمن الظلفة، لجهودهم المميزة في ضبط كمية من الحبوب المخدرة وقوارير مسكر ومبلغ مالي كبير داخل سيارة أحد الجناة أثناء قيامهم بنقطة تفتيش على طريق " تبوك - الظلفة " .

 

كما كرم اللواء "التميمي" في حضور المساعدين ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، عدداً من أفراد منسوبي إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، لدورهم في القبض على عدد من المطلوبين جنائياً ارتكبوا عددا من الجرائم، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير لجهودهم وإخلاصهم بأداء عملهم.

 

وحثهم على مضاعفة الجهود الأمنية متمنياً لجميع زملائهم من منسوبي الأمن العام التوفيق والاستمرارية بالتفاني بالعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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مدير شرطة تبوك يكرم أفراداً ضبطوا ممنوعات في نقطة تفتيش‎
سبق

كرم مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي، بمكتبه، عدداً من أفراد منسوبي نقطة أمن رحيب ونقطة أمن الظلفة، لجهودهم المميزة في ضبط كمية من الحبوب المخدرة وقوارير مسكر ومبلغ مالي كبير داخل سيارة أحد الجناة أثناء قيامهم بنقطة تفتيش على طريق " تبوك - الظلفة " .

 

كما كرم اللواء "التميمي" في حضور المساعدين ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، عدداً من أفراد منسوبي إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، لدورهم في القبض على عدد من المطلوبين جنائياً ارتكبوا عددا من الجرائم، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير لجهودهم وإخلاصهم بأداء عملهم.

 

وحثهم على مضاعفة الجهود الأمنية متمنياً لجميع زملائهم من منسوبي الأمن العام التوفيق والاستمرارية بالتفاني بالعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
04:37 PM
شملت حبوب مخدرات وقوارير مسكرات ومبلغاً مالياً كبيراً

مدير شرطة تبوك يكرم أفراداً ضبطوا ممنوعات في نقطة تفتيش‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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1,385

كرم مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي، بمكتبه، عدداً من أفراد منسوبي نقطة أمن رحيب ونقطة أمن الظلفة، لجهودهم المميزة في ضبط كمية من الحبوب المخدرة وقوارير مسكر ومبلغ مالي كبير داخل سيارة أحد الجناة أثناء قيامهم بنقطة تفتيش على طريق " تبوك - الظلفة " .

 

كما كرم اللواء "التميمي" في حضور المساعدين ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، عدداً من أفراد منسوبي إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، لدورهم في القبض على عدد من المطلوبين جنائياً ارتكبوا عددا من الجرائم، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير لجهودهم وإخلاصهم بأداء عملهم.

 

وحثهم على مضاعفة الجهود الأمنية متمنياً لجميع زملائهم من منسوبي الأمن العام التوفيق والاستمرارية بالتفاني بالعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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