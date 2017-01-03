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مدير صحة الباحة: أول مهامي تشغيل مستشفى المخواة

عبر تغريدة حظيت بقبول واسع لدى الأهالي بالمنطقة

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الجديد الدكتور عبده الزبيدي، في أول تغريدة له بعد توليه المنصب، أنه سيبدأ تشغيل مستشفى المخواة العام كأول مهمة عمل له.

وقال "الزبيدي" عبر حسابه بـ"تويتر": "سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى أو مركز صحي كخلفية لحسابي، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواة العام، أسأل الله التوفيق والسداد".

ولقيت تغريدته قبولاً واسعاً حيث تجاوبت مع تطلعات أهالي الباحة، وطرح أحدهم استفساراً حول إمكانية إيجاد عيادة له في أيام محددة بأحد المستشفيات، وردّ "الزبيدي" قائلاً: "أكيد وبإذن الله قريباً بمستشفى الملك فهد، وأطمح أن يعود المستشفى لتألقه السابق، ويصبح مرجعياً للمنطقة وبكل التخصصات النادرة".

يذكر أن "الزبيدي" كان يشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، ويحمل شهادة الدكتوراه في جراحة المناظير وجراحة الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير صحة الباحة: أول مهامي تشغيل مستشفى المخواة
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الجديد الدكتور عبده الزبيدي، في أول تغريدة له بعد توليه المنصب، أنه سيبدأ تشغيل مستشفى المخواة العام كأول مهمة عمل له.

وقال "الزبيدي" عبر حسابه بـ"تويتر": "سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى أو مركز صحي كخلفية لحسابي، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواة العام، أسأل الله التوفيق والسداد".

ولقيت تغريدته قبولاً واسعاً حيث تجاوبت مع تطلعات أهالي الباحة، وطرح أحدهم استفساراً حول إمكانية إيجاد عيادة له في أيام محددة بأحد المستشفيات، وردّ "الزبيدي" قائلاً: "أكيد وبإذن الله قريباً بمستشفى الملك فهد، وأطمح أن يعود المستشفى لتألقه السابق، ويصبح مرجعياً للمنطقة وبكل التخصصات النادرة".

يذكر أن "الزبيدي" كان يشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، ويحمل شهادة الدكتوراه في جراحة المناظير وجراحة الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
05:23 PM
عبر تغريدة حظيت بقبول واسع لدى الأهالي بالمنطقة

مدير صحة الباحة: أول مهامي تشغيل مستشفى المخواة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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15,282

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الجديد الدكتور عبده الزبيدي، في أول تغريدة له بعد توليه المنصب، أنه سيبدأ تشغيل مستشفى المخواة العام كأول مهمة عمل له.

وقال "الزبيدي" عبر حسابه بـ"تويتر": "سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى أو مركز صحي كخلفية لحسابي، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواة العام، أسأل الله التوفيق والسداد".

ولقيت تغريدته قبولاً واسعاً حيث تجاوبت مع تطلعات أهالي الباحة، وطرح أحدهم استفساراً حول إمكانية إيجاد عيادة له في أيام محددة بأحد المستشفيات، وردّ "الزبيدي" قائلاً: "أكيد وبإذن الله قريباً بمستشفى الملك فهد، وأطمح أن يعود المستشفى لتألقه السابق، ويصبح مرجعياً للمنطقة وبكل التخصصات النادرة".

يذكر أن "الزبيدي" كان يشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، ويحمل شهادة الدكتوراه في جراحة المناظير وجراحة الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة.

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