مدير عام تعليم الرياض يطلق البرنامج التدريبي "معلم المستقبل"

ضمن برامج مشروع الملك عبدالله للتطوير

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع البرنامج التدريبي ( معلم المستقبل) وذلك ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) من خلال الشركة المنفذة للمشروع، شركة تطوير للخدمات التعليمية وضمن الخطة التفصيلية لوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض - بنين - والذي انطلق اليوم الأحد الموافق 1439/01/18هـ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا ولمدة خمسة أيام بقاعة التدريب بفندق هوليدي إن الميدان.

جاء ذلك بحضور مدير التطوير المدرسي بشركة تطوير عبد الله الشبنان ومن قسم الشراكات التعليمية والبرامج الأكاديمية بشركة أرامكو السعودية الدكتور خالد بن عبد الكريم الدراك وسلطان محمد الرفاعي محلل تطوير البرامج بقسم وحدة تطوير الموظفين بشركة أرامكو السعودية ومدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض - بنين - د/سعد بن عبدالله العباد وعدد من مشرفي وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض - بنين.

وشارك في هذه الدورة نحو عشرين معلماً من منسوبي مدارس تطوير يتدربون من خلال هذا البرنامج على أسس التعليم والإدارة الصفية وأسلوب التعليم الفاعل وتحسين فاعلية التعليم بحيث يقدم كل معلم متدرب عرضاً لمشروع ختامياً عشرين.

وصرح مدير عام التعليم الدكتور عبد الله بن محمد المانع أن هذه الدورة جاءت بالتزامن مع يوم المعلم العالمي حيث أن الآمال معقودة في المعلمين حيث أنهم بناة المجتمع وتأتي أهمية هذه البرامج التدريبية من خلال تطوير المعلمين وذلك لتعزيز وتطوير عمليات التدريس، وشكر المانع شركة أرامكو السعودية لمساهمتها الفاعلة في هذا البرنامج كما ثنى بالشكر لشركة تطوير.

من جهته ذكر مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض - بنين - د/سعد بن عبدالله العباد أن مثل هذه البرامج التدريبية الفعالة تحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في تطوير الأداء التعليمي والنمو المهني للمعلمين وتسهم في الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.