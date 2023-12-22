النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

مدير فرع الإسكان بالباحة ينفي تحديد أسعار إيجار الشقق ويؤكد: "لم يرد لنا شيء رسمي"

كشف عددًا من مبادرات الإسكان وتطرَّق للشبكة الإلكترونية للإيجار خلال لقائه بالعقاريين

نفى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، ما تناقلته وسائل التواصل الإلكترونية، حول تحديد أسعار إيجار الشقق بالمنطقة من قِبل وزارة الإسكان، وأكد أنه لم يرد للفرع أي شيء حول الموضوع بشكل رسمي.
 
 كان ذلك خلال اجتماع أعضاء طائفة العقار بمنطقة الباحة الأول لهذا العام بقاعة اجتماعات رئيس طائفة العقار. وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الطائفة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية يحيى محمد أبو راس، رحّب فيها بمدير فرع وزارة الإسكان وبأعضاء الطائفة أصحاب مكاتب العقار بالمنطقة والمهتمين بالمجال العقاري، وشكرهم على استجابتهم للدعوة، وحضورهم المميز.
   
 من جانب آخر، تحدث عبدالله محمد العاصي، نائب رئيس طائفة العقار بمنطقة الباحة، عن دور الطائفة وما تقوم به من جهود جبارة في النهوض والتطوير العقاري بالمنطقة. تلا ذلك مناقشة جدول الأعمال، التي من أهمها الحرص على تفعيل نظام شموس بمكاتب العقار المعتمدة، وأبدى الجميع رغبتهم بتفعيله. كما تمت مناقشة سعودة المكاتب العقارية وفقًا لرؤية السعودية في دعم وتوظيف الكوادر الوطنية. فيما نوقش مشروع نظام إيجار، الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، وأبدى المشاركون اهتمامهم بهذا البرنامج لأهميته.
 
 من ناحيته، كشف مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، عن عدد من مبادرات وزارة الإسكان، وتطرق تفصيلاً إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقال: تأتي مشاركتنا لكم في اجتماعكم تزامنًا مع قرب إطلاق الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، التي ستقدم حلولاً متكاملة لقطاع الإيجار العقاري بتنظيم العلاقة بين كل الأطراف، كما ستتيح سهولة البحث عن الوحدات السكنية بمختلف المواصفات والأسعار. مبينًا أن فرع وزارة الإسكان بالباحة يتطلع إلى تعاون مثمر مع مكاتب العقار لتطبيق النظام بالشكل المأمول، الذي سينعكس - بإذن الله - على قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير فرع الإسكان بالباحة ينفي تحديد أسعار إيجار الشقق ويؤكد: "لم يرد لنا شيء رسمي"
سبق

نفى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، ما تناقلته وسائل التواصل الإلكترونية، حول تحديد أسعار إيجار الشقق بالمنطقة من قِبل وزارة الإسكان، وأكد أنه لم يرد للفرع أي شيء حول الموضوع بشكل رسمي.
 
 كان ذلك خلال اجتماع أعضاء طائفة العقار بمنطقة الباحة الأول لهذا العام بقاعة اجتماعات رئيس طائفة العقار. وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الطائفة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية يحيى محمد أبو راس، رحّب فيها بمدير فرع وزارة الإسكان وبأعضاء الطائفة أصحاب مكاتب العقار بالمنطقة والمهتمين بالمجال العقاري، وشكرهم على استجابتهم للدعوة، وحضورهم المميز.
   
 من جانب آخر، تحدث عبدالله محمد العاصي، نائب رئيس طائفة العقار بمنطقة الباحة، عن دور الطائفة وما تقوم به من جهود جبارة في النهوض والتطوير العقاري بالمنطقة. تلا ذلك مناقشة جدول الأعمال، التي من أهمها الحرص على تفعيل نظام شموس بمكاتب العقار المعتمدة، وأبدى الجميع رغبتهم بتفعيله. كما تمت مناقشة سعودة المكاتب العقارية وفقًا لرؤية السعودية في دعم وتوظيف الكوادر الوطنية. فيما نوقش مشروع نظام إيجار، الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، وأبدى المشاركون اهتمامهم بهذا البرنامج لأهميته.
 
 من ناحيته، كشف مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، عن عدد من مبادرات وزارة الإسكان، وتطرق تفصيلاً إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقال: تأتي مشاركتنا لكم في اجتماعكم تزامنًا مع قرب إطلاق الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، التي ستقدم حلولاً متكاملة لقطاع الإيجار العقاري بتنظيم العلاقة بين كل الأطراف، كما ستتيح سهولة البحث عن الوحدات السكنية بمختلف المواصفات والأسعار. مبينًا أن فرع وزارة الإسكان بالباحة يتطلع إلى تعاون مثمر مع مكاتب العقار لتطبيق النظام بالشكل المأمول، الذي سينعكس - بإذن الله - على قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية. 
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:23 PM
كشف عددًا من مبادرات الإسكان وتطرَّق للشبكة الإلكترونية للإيجار خلال لقائه بالعقاريين

مدير فرع الإسكان بالباحة ينفي تحديد أسعار إيجار الشقق ويؤكد: "لم يرد لنا شيء رسمي"

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
13
7,919

نفى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، ما تناقلته وسائل التواصل الإلكترونية، حول تحديد أسعار إيجار الشقق بالمنطقة من قِبل وزارة الإسكان، وأكد أنه لم يرد للفرع أي شيء حول الموضوع بشكل رسمي.
 
 كان ذلك خلال اجتماع أعضاء طائفة العقار بمنطقة الباحة الأول لهذا العام بقاعة اجتماعات رئيس طائفة العقار. وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الطائفة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية يحيى محمد أبو راس، رحّب فيها بمدير فرع وزارة الإسكان وبأعضاء الطائفة أصحاب مكاتب العقار بالمنطقة والمهتمين بالمجال العقاري، وشكرهم على استجابتهم للدعوة، وحضورهم المميز.
   
 من جانب آخر، تحدث عبدالله محمد العاصي، نائب رئيس طائفة العقار بمنطقة الباحة، عن دور الطائفة وما تقوم به من جهود جبارة في النهوض والتطوير العقاري بالمنطقة. تلا ذلك مناقشة جدول الأعمال، التي من أهمها الحرص على تفعيل نظام شموس بمكاتب العقار المعتمدة، وأبدى الجميع رغبتهم بتفعيله. كما تمت مناقشة سعودة المكاتب العقارية وفقًا لرؤية السعودية في دعم وتوظيف الكوادر الوطنية. فيما نوقش مشروع نظام إيجار، الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، وأبدى المشاركون اهتمامهم بهذا البرنامج لأهميته.
 
 من ناحيته، كشف مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، عن عدد من مبادرات وزارة الإسكان، وتطرق تفصيلاً إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقال: تأتي مشاركتنا لكم في اجتماعكم تزامنًا مع قرب إطلاق الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، التي ستقدم حلولاً متكاملة لقطاع الإيجار العقاري بتنظيم العلاقة بين كل الأطراف، كما ستتيح سهولة البحث عن الوحدات السكنية بمختلف المواصفات والأسعار. مبينًا أن فرع وزارة الإسكان بالباحة يتطلع إلى تعاون مثمر مع مكاتب العقار لتطبيق النظام بالشكل المأمول، الذي سينعكس - بإذن الله - على قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,882
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,735
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,069

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة