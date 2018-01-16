مدير مكتب "شرق الطائف" يتفقد سير الاختبارات المدرسية

بمجمع المهلب بن أبي صفرة وثانوية عامر بن فهيرة

تفقد مدير مكتب التعليم بشرق الطائف "علي بن محمد الزهراني"، ومشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الطائف "خالد سالم المالكي"، اليوم الأحد؛ سير أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الأول في مجمع المهلب بن أبي صفرة، وثانوية عامر بن فهيرة، وكان في استقبالهم قائد المجمع "فهد عواض الثبيتي".

وتابع "الزهراني": منذُ البداية دخول الطلاب وتناول وجبة الإفطار التي تقدمها إدارة المجمع، وتابع سير العمل في اللجان.

كما زار "الزهراني" مقر رائد النشاط "خالد بن علي السواط"، واطلع على عدد من الأعمال التي تم إنجازها خلال الفصل الدراسي الأول، وأثنى في حديثه على رائد النشاط "السواط" على هذا المجهود الكبير الذي يخدم الجيل.

وفي نهاية الزيارة شكر "الزهراني" الجميع على ما يقدمونه من جهود في خدمة الطلاب وتهيئة الجو المناسب تعليميًّا لهم.