مدير ميناء جدة الإسلامي لـ"سبق": حركة الملاحة توقفت مرة أخرى

بسبب ارتفاع سرعة الرياح الشمالية التي تجاوزت سرعتها 35 عقدة

أكد لـ"سبق" مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله الزمعي أن حركة الملاحة البحرية توقفت مرة أخرى بميناء جدة الإسلامي وذلك لارتفاع سرعة الرياح الشمالية التي تجاوزت سرعتها 35 عقدة.

وأضاف "الزمعي" أن الميناء يطبق معايير السلامة في الحفاظ على سلامة الملاحة في دخول وخروج السفن من الميناء.

وأردف "الزمعي" أنه سوف يتم استئناف الحركة الملاحية عند بلوغ سرعة الرياح للحد المسموح به.

يذكر أنه تم معاودة الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي اليوم الساعة 3 عصرا وذلك بعد انخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به وتحسن مدى الرؤية الأفقية.