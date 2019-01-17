مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واتحاد المصورين العرب

بهدف الاستفادة من "العدسة الإنسانية" في إبراز المآسي التي يعانيها الوطن العربي

وقع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع "اتحاد المصورين العرب" ممثلاً في خالد بن خضر الطويرقي ، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المصورين العرب، رئيس اتحاد المصورين العرب في السعودية.



وتضمنت المذكرة الاستفادة من جهود الاتحاد في المناسبات الإنسانية الدولية أو المهرجانات الكبرى أو المعارض الإنسانية الدولية ومختلف المحافل للإعداد لمعارض فوتوغرافية عن الصور في العمل الإنساني، وذات دلالة بهدف التوعية عن المآسي الإنسانية وإبراز العمل الإنساني والإغاثي للمنظمة العربية ولمكوناتها من الجمعيات الوطنية العربية.



وتقرر تيسير الدعم اللوجستي من قبل المنظمة ودعم الاتحاد لأداء مهمته الإنسانية ، بالإضافة إلى استثمار الدور المهني الاحترافي والجانب التوعوي للاتحاد من حيث إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تعنى بمختلف مجالات التصوير الضوئي الفوتوغرافي في المجال الانساني ونشر القانون الدولي الانساني بهدف توحيد الجهود الإعلامية والإنسانية ذات العلاقة والاهتمام المشترك.



وتشمل المذكرة، تكريم الرواد ودعم المبدعين من المصورين العرب في هذا الميدان ورعاية الموهوبين من الجيل الجديد والمتطوعين والهواة من البلدان العربية بغرض خلق حقل جديد في مجال الاعلام الانساني الذي يستثمر الصورة الاحترافية.



ويتضمن الاتفاق إنتاج وترجمة ونشر الكتب المصورة والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالعمل الإنساني والجهود الإنسانية والتطوعية العربية و إبراز "العدسة الإنسانية" العربية وجهودها والمآسي الإنسانية في الوطن العربي.

وتؤكد هذه المذكرة التي وقعتها المنظمة أهمية الدور الكبير الذي ينفذه الاتحاد والرسالة السامية التي يقدمها في مجال الصورة في العمل الإنساني ، والتعاون في مجال التوعية عن أهمية التصوير الفوتوغرافي وتوثيق النشاطات والأعمال الإنسانية في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.



ونوه المتحدث الرسمي للمنظمة أحمد سعيد أبوحسان بعد توقيع المذكرة، بالرسالة التي يحملها "المصور الفوتوغرافي" على جميع الأصعدة ومن ذلك صعيد العمل الإنساني والإغاثي.



وأكد حرص المنظمة على الاستفادة من كل ما من شأنه الرقي بدورها الإنساني ، معتبراً اللغة البصرية الإنسانية للكاميرا من أصدق اللغات التي تعبر بصدق عن واقع الألم الإنساني بالذات مع التعاون الكبير الذي تجده المنظمة من الصحف الرسمية والوكالات لمواجهة تصاعد الأزمات الإنسانية في العصر الحالي.



وقال "أبوحسان" إن مذكرة العمل المشترك مع اتحاد المصورين العرب هي خطوة تطويرية مهمة جداً ونقلة نوعية في عمل المنظمة الإعلامي لدعم لغة الإعلام الإنساني والإغاثي لديها لزيادة تفاعل العالم مع الأزمات ، خاصة وأن التصوير قد بلغ مرحلة هامة في وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح الصورة لغة واقعية للتعبير عن المآسي المتزايدة.



وأعرب عن ثقته في العاملين بالاتحاد والمنضمين له من حيث الاحترافية في التصوير والقدرة على الانتشار ، والثقافة المهنية العالية في مثل هذه الجوانب التي تستهدف الإحساس الإنساني في ضوء ما تسعى إليه المنظمة من نشر لثقافة العمل الإغاثي.