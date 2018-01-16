441 مرابطاً يؤدون الاختبارات بمدارس الشريط الحدودي

وسط ترحيب واعتزاز بهم وتقديم التسهيلات والإرشادات لهم

استقبلت مدارس الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، عددا من الجنود المرابطين لأداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم، مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.



وأوضح مدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عيسى بن أحمد الحكمي، أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس التابعة لتعليم جازان مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم.



وبين أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حددت مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم، سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني المقبل، وكذلك موعد اختبارات الدور الثاني، وموعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.



وبين "الحكمي" أن التعليمات نصت على أنه في حال تعثر بعضهم في مادة فإنه يعطى الفرصة لاختبار "دور ثاني" في وقت لاحق حسب المواعيد المحددة أو ما تراه إدارة التعليم مناسبا لظروف الطالب وظروف المنطقة، وذلك بعد إحضار الطالب مشهدا من مرجعه يثبت للجهات التعليمية أنه من المرابطين في الحد الجنوبي.



وأشار "الحكمي" إلى أن هذا يأتي إيمانا من تعليم جازان بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطين في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي وتسطيرهم لملاحم بطولية على كافة الأصعدة؛ خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.



وأضاف أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم بصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة استقبلت اليوم 441 طالبا لأداء الاختبارات من المرابطين بالحد الجنوبي، مقدمة لهم كافة التسهيلات والدعم طيلة أيام الاختبارات ومعتزة بتواجدهم في مدارس تعليم جازان.