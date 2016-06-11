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2600 مرشح بملتقى المبتعثين .. و"الحربش": "وظيفتك وبعثتك" رسالة الملك لأبنائه

تعريف بقواعد وقوانين وعادات الدول لإزالة الغموض والرهبة من السفر والاغتراب

أكّد وكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ أن فرصة الابتعاث ذات قيمة وطنية وثقافية وعلمية مضافة يجب استثمارها بشكل إيجابي بما يخدم المبتعث ويسهم في دفع عجلة التطور التنموي الذي تشهده المملكة، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونوّه "الحربش"؛ في كلمته خلال فعاليات الملتقى الأول للمبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثانية عشرة (#وظيفتك_وبعثتك) الذي تنظمه وزارة التعليم في العاصمة الرياض؛ بحضور أكثر من 2600 مرشح ومرشحة تم ترشيحهم بواسطة شركاء البرنامج من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، أن برنامج وظيفتك وبعثتك" هو رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، لأبنائه وبناته بضرورة الأخذ بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً، خاصة أن الدولة قد هيّأت لهم الظروف الممكنة كافة لكي يؤدوا رسالتهم على الوجه الأمثل.

وأكّد ثقته بأبنائه الطلاب والطالبات الذين استقبلتهم الوزارة، أمس، في تفهم الوضع الجديد لهم، والعمل على تطوير أنفسهم ذاتياً بصورة واضحة ظهرت من خلال استيعابهم الواضح محاضرات اليوم الأول، موضحاً انه تم التأكيد عليهم بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم.

من جانبه، أشار مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الدكتور عبدالرحمن الحضيف، إلى أن الطلاب المبتعثين سيجدون كامل الرعاية الممكنة من المختصين كافة بالوزارة والملحقيات الثقافية ببلدان الابتعاث، خاصة أن المبتعثين يشكلون الآن عدداً كبيراً من الطلبة في كثير من الدول الأمر الذي يزيد من أهمية الدور الذي يعكسه سلوك المبتعث في الخارج.

وعن إجراءات الابتعاث، أكّد "الحضيف"؛ أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً منذ اللحظات الأولى للتقدم على البوابة مروراً بإجراءات الترشح حتى حضور الملتقى وفتح البوابة الإلكترونية لإصدار وطباعة قرار الابتعاث وأوامر الإركاب والتخصّصات وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها المبتعث، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم الملتقيين الثاني والثالث في مدينتَي الدمام وجدة وفق المواعيد المحددة للمرشحين والمرشحات.

وكانت المجموعة الأولى من المرشحين والمرشحات قد تلقوا المعلومات الخاصة كافة بطرق التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية في بلد الابتعاث ألقاها الدكتور محمد الشمري، كما تطرق عبدالإله الشريف؛ في محاضرة للمرشحين والمرشحات عن أهمية سلامتهم وطرق الوقاية من آفة المخدرات.

فيما ألقى عمار القحطاني؛ محاضرة بعنوان طرق التعامل مع المستجدات والتواصل الثقافي والحضاري للمبتعثين، وشملت محاور الملتقى محاضرة لعبدالمجيد طاش نيازي؛ عن عوامل التهيئة النفسية والاجتماعية والحياة الأسرية للمبتعث، فيما حاضر الدكتور يوسف الشبيلي؛ عن أخلاق المبتعث وأحكام السفر.

كما شارك في الملتقى الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد بن عبدالله العيسى؛ والملحق الثقافي في كندا، الدكتور فوزي بخاري؛ بمحاضرتين عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها في دول الابتعاث، واستعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث.

وتسعى وزارة التعليم من تنظيم هذه الملتقيات إلى تهيئة المرشحين والمرشحات للابتعاث بكل ما يحتاجون إليه من معارف، وخبرات قانونية، وثقافية، وأكاديمية، وشرعية تعينهم في رحلتهم العلمية في بلد الابتعاث، وإرشادهم إلى كيفية تحقيق التميز الأكاديمي، وذلك من خلال تقديم محاضرات نوعية تخصّصية في هذه المجالات، إضافة إلى التعريف بقواعد وقوانين وعادات دول الابتعاث المرشحين إليها، وهو الأمر الذي يزيل الغموض لدى الكثير من المبتعثين الذين لديهم رهبة من السفر والاغتراب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2600 مرشح بملتقى المبتعثين .. و"الحربش": "وظيفتك وبعثتك" رسالة الملك لأبنائه
سبق

أكّد وكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ أن فرصة الابتعاث ذات قيمة وطنية وثقافية وعلمية مضافة يجب استثمارها بشكل إيجابي بما يخدم المبتعث ويسهم في دفع عجلة التطور التنموي الذي تشهده المملكة، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونوّه "الحربش"؛ في كلمته خلال فعاليات الملتقى الأول للمبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثانية عشرة (#وظيفتك_وبعثتك) الذي تنظمه وزارة التعليم في العاصمة الرياض؛ بحضور أكثر من 2600 مرشح ومرشحة تم ترشيحهم بواسطة شركاء البرنامج من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، أن برنامج وظيفتك وبعثتك" هو رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، لأبنائه وبناته بضرورة الأخذ بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً، خاصة أن الدولة قد هيّأت لهم الظروف الممكنة كافة لكي يؤدوا رسالتهم على الوجه الأمثل.

وأكّد ثقته بأبنائه الطلاب والطالبات الذين استقبلتهم الوزارة، أمس، في تفهم الوضع الجديد لهم، والعمل على تطوير أنفسهم ذاتياً بصورة واضحة ظهرت من خلال استيعابهم الواضح محاضرات اليوم الأول، موضحاً انه تم التأكيد عليهم بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم.

من جانبه، أشار مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الدكتور عبدالرحمن الحضيف، إلى أن الطلاب المبتعثين سيجدون كامل الرعاية الممكنة من المختصين كافة بالوزارة والملحقيات الثقافية ببلدان الابتعاث، خاصة أن المبتعثين يشكلون الآن عدداً كبيراً من الطلبة في كثير من الدول الأمر الذي يزيد من أهمية الدور الذي يعكسه سلوك المبتعث في الخارج.

وعن إجراءات الابتعاث، أكّد "الحضيف"؛ أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً منذ اللحظات الأولى للتقدم على البوابة مروراً بإجراءات الترشح حتى حضور الملتقى وفتح البوابة الإلكترونية لإصدار وطباعة قرار الابتعاث وأوامر الإركاب والتخصّصات وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها المبتعث، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم الملتقيين الثاني والثالث في مدينتَي الدمام وجدة وفق المواعيد المحددة للمرشحين والمرشحات.

وكانت المجموعة الأولى من المرشحين والمرشحات قد تلقوا المعلومات الخاصة كافة بطرق التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية في بلد الابتعاث ألقاها الدكتور محمد الشمري، كما تطرق عبدالإله الشريف؛ في محاضرة للمرشحين والمرشحات عن أهمية سلامتهم وطرق الوقاية من آفة المخدرات.

فيما ألقى عمار القحطاني؛ محاضرة بعنوان طرق التعامل مع المستجدات والتواصل الثقافي والحضاري للمبتعثين، وشملت محاور الملتقى محاضرة لعبدالمجيد طاش نيازي؛ عن عوامل التهيئة النفسية والاجتماعية والحياة الأسرية للمبتعث، فيما حاضر الدكتور يوسف الشبيلي؛ عن أخلاق المبتعث وأحكام السفر.

كما شارك في الملتقى الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد بن عبدالله العيسى؛ والملحق الثقافي في كندا، الدكتور فوزي بخاري؛ بمحاضرتين عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها في دول الابتعاث، واستعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث.

وتسعى وزارة التعليم من تنظيم هذه الملتقيات إلى تهيئة المرشحين والمرشحات للابتعاث بكل ما يحتاجون إليه من معارف، وخبرات قانونية، وثقافية، وأكاديمية، وشرعية تعينهم في رحلتهم العلمية في بلد الابتعاث، وإرشادهم إلى كيفية تحقيق التميز الأكاديمي، وذلك من خلال تقديم محاضرات نوعية تخصّصية في هذه المجالات، إضافة إلى التعريف بقواعد وقوانين وعادات دول الابتعاث المرشحين إليها، وهو الأمر الذي يزيل الغموض لدى الكثير من المبتعثين الذين لديهم رهبة من السفر والاغتراب.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:06 PM

2600 مرشح بملتقى المبتعثين .. و"الحربش": "وظيفتك وبعثتك" رسالة الملك لأبنائه

تعريف بقواعد وقوانين وعادات الدول لإزالة الغموض والرهبة من السفر والاغتراب

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكّد وكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ أن فرصة الابتعاث ذات قيمة وطنية وثقافية وعلمية مضافة يجب استثمارها بشكل إيجابي بما يخدم المبتعث ويسهم في دفع عجلة التطور التنموي الذي تشهده المملكة، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونوّه "الحربش"؛ في كلمته خلال فعاليات الملتقى الأول للمبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثانية عشرة (#وظيفتك_وبعثتك) الذي تنظمه وزارة التعليم في العاصمة الرياض؛ بحضور أكثر من 2600 مرشح ومرشحة تم ترشيحهم بواسطة شركاء البرنامج من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، أن برنامج وظيفتك وبعثتك" هو رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، لأبنائه وبناته بضرورة الأخذ بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً، خاصة أن الدولة قد هيّأت لهم الظروف الممكنة كافة لكي يؤدوا رسالتهم على الوجه الأمثل.

وأكّد ثقته بأبنائه الطلاب والطالبات الذين استقبلتهم الوزارة، أمس، في تفهم الوضع الجديد لهم، والعمل على تطوير أنفسهم ذاتياً بصورة واضحة ظهرت من خلال استيعابهم الواضح محاضرات اليوم الأول، موضحاً انه تم التأكيد عليهم بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم.

من جانبه، أشار مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الدكتور عبدالرحمن الحضيف، إلى أن الطلاب المبتعثين سيجدون كامل الرعاية الممكنة من المختصين كافة بالوزارة والملحقيات الثقافية ببلدان الابتعاث، خاصة أن المبتعثين يشكلون الآن عدداً كبيراً من الطلبة في كثير من الدول الأمر الذي يزيد من أهمية الدور الذي يعكسه سلوك المبتعث في الخارج.

وعن إجراءات الابتعاث، أكّد "الحضيف"؛ أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً منذ اللحظات الأولى للتقدم على البوابة مروراً بإجراءات الترشح حتى حضور الملتقى وفتح البوابة الإلكترونية لإصدار وطباعة قرار الابتعاث وأوامر الإركاب والتخصّصات وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها المبتعث، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم الملتقيين الثاني والثالث في مدينتَي الدمام وجدة وفق المواعيد المحددة للمرشحين والمرشحات.

وكانت المجموعة الأولى من المرشحين والمرشحات قد تلقوا المعلومات الخاصة كافة بطرق التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية في بلد الابتعاث ألقاها الدكتور محمد الشمري، كما تطرق عبدالإله الشريف؛ في محاضرة للمرشحين والمرشحات عن أهمية سلامتهم وطرق الوقاية من آفة المخدرات.

فيما ألقى عمار القحطاني؛ محاضرة بعنوان طرق التعامل مع المستجدات والتواصل الثقافي والحضاري للمبتعثين، وشملت محاور الملتقى محاضرة لعبدالمجيد طاش نيازي؛ عن عوامل التهيئة النفسية والاجتماعية والحياة الأسرية للمبتعث، فيما حاضر الدكتور يوسف الشبيلي؛ عن أخلاق المبتعث وأحكام السفر.

كما شارك في الملتقى الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد بن عبدالله العيسى؛ والملحق الثقافي في كندا، الدكتور فوزي بخاري؛ بمحاضرتين عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها في دول الابتعاث، واستعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث.

وتسعى وزارة التعليم من تنظيم هذه الملتقيات إلى تهيئة المرشحين والمرشحات للابتعاث بكل ما يحتاجون إليه من معارف، وخبرات قانونية، وثقافية، وأكاديمية، وشرعية تعينهم في رحلتهم العلمية في بلد الابتعاث، وإرشادهم إلى كيفية تحقيق التميز الأكاديمي، وذلك من خلال تقديم محاضرات نوعية تخصّصية في هذه المجالات، إضافة إلى التعريف بقواعد وقوانين وعادات دول الابتعاث المرشحين إليها، وهو الأمر الذي يزيل الغموض لدى الكثير من المبتعثين الذين لديهم رهبة من السفر والاغتراب.

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