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مركبة تخلع مضخة في محطة وقود بهدا الطائف وتتسبب في حريق

العاملون أنقذوا الموقف بتدخلهم في الوقت المناسب

تعامل بعض الوافدين العاملين في إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الهدا بالطائف، بنجاح في إطفاء حريق اندلع نتيجة تحرك مركبة بعد تعبئتها بالوقود واقتلاعها لمضخة البنزين والتي اشتعلت، حيث سيطر العاملون بالمحطة على الحالة باستخدام المطفيات دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ للعمليات الأمنية الموحدة مساء الأربعاء عن حريق في محطة وقود، في طريق الطائف الهدا، وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني، واتضح أن الحالة في مضخة بنزين نتج أثناء تحرك سيارة كانت تقوم بتعبئة الوقود، وخلعتها من موقعها وتسببت في الحريق.

وأضاف: تم إطفاؤها قبل وصول الدفاع المدني من قبل العاملين في المحطة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف تشيد بمحاصرة الحريق وعمليات الإطفاء التي قام بها العاملون في المحطة، وكذلك قيامهم بفصل التيار الكهربائي والتعامل مع الحادث في اللحظات الأولى بأسلوب قللَ الكثير من التلفيات.

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مركبة تخلع مضخة في محطة وقود بهدا الطائف وتتسبب في حريق
سبق

تعامل بعض الوافدين العاملين في إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الهدا بالطائف، بنجاح في إطفاء حريق اندلع نتيجة تحرك مركبة بعد تعبئتها بالوقود واقتلاعها لمضخة البنزين والتي اشتعلت، حيث سيطر العاملون بالمحطة على الحالة باستخدام المطفيات دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ للعمليات الأمنية الموحدة مساء الأربعاء عن حريق في محطة وقود، في طريق الطائف الهدا، وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني، واتضح أن الحالة في مضخة بنزين نتج أثناء تحرك سيارة كانت تقوم بتعبئة الوقود، وخلعتها من موقعها وتسببت في الحريق.

وأضاف: تم إطفاؤها قبل وصول الدفاع المدني من قبل العاملين في المحطة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف تشيد بمحاصرة الحريق وعمليات الإطفاء التي قام بها العاملون في المحطة، وكذلك قيامهم بفصل التيار الكهربائي والتعامل مع الحادث في اللحظات الأولى بأسلوب قللَ الكثير من التلفيات.

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
12:23 AM
العاملون أنقذوا الموقف بتدخلهم في الوقت المناسب

مركبة تخلع مضخة في محطة وقود بهدا الطائف وتتسبب في حريق

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فهد العتيبي - الطائف
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تعامل بعض الوافدين العاملين في إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الهدا بالطائف، بنجاح في إطفاء حريق اندلع نتيجة تحرك مركبة بعد تعبئتها بالوقود واقتلاعها لمضخة البنزين والتي اشتعلت، حيث سيطر العاملون بالمحطة على الحالة باستخدام المطفيات دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ للعمليات الأمنية الموحدة مساء الأربعاء عن حريق في محطة وقود، في طريق الطائف الهدا، وتم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني، واتضح أن الحالة في مضخة بنزين نتج أثناء تحرك سيارة كانت تقوم بتعبئة الوقود، وخلعتها من موقعها وتسببت في الحريق.

وأضاف: تم إطفاؤها قبل وصول الدفاع المدني من قبل العاملين في المحطة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف تشيد بمحاصرة الحريق وعمليات الإطفاء التي قام بها العاملون في المحطة، وكذلك قيامهم بفصل التيار الكهربائي والتعامل مع الحادث في اللحظات الأولى بأسلوب قللَ الكثير من التلفيات.

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