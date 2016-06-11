مركز الحوار الوطني: ليس لنا علاقة باتصالات تستطلع المواطنين عن قضايا سياسية

نفى مركز الحوار الوطني علاقته باتصالات، ترد للمواطنين من جهات تنتحل اسم المركز.

وقال المركز في تنويه، أصدره مساء أمس: "وردنا الكثير من الاتصالات حول وجود مكالمات، ترد للمواطنين من جهات تنتحل اسم المركز، وتستطلع المواطنين عن رأيهم حيال بعض القضايا السياسية الحالية".

وأكد المركز أن تلك الاتصالات لم تصدر من المركز بأي شكل من الأشكال.

وقال: "المركز جهة وطنية معنية بالشأن العام المحلي، ولا يجري المركز (مركز رأي) التابع للحوار الوطني أي استطلاعات للرأي العام حول هذه القضايا حاليًا".