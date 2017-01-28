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مركز العمليات الأمنية 911 يقيم ورشة عمل مكثفة لعدد من القطاعات

لإطلاع العاملين في الميدان على آلية الأداء والتنسيق وسرعة الاستجابة

أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية في مقر عمليات 911 بمكة المكرمة ورشة عمل مكثفة لعدداً من القطاعات المشاركة "امن الطرق - دوريات الأمن - الدفاع المدني – المرور".
 
وتهدف الورشة لإطلاع الضباط العاملين في الميدان على آلية العمل، وتقليل وقت مباشرة الحالات، وتحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات.
 
جدير بالذكر أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدداً من الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة و الهلال الأحمر والمياه ، والكهرباء والنقل  يتلقى معدل 30 إلى 35 ألف اتصال يوميا خلال الأربع والعشرين ساعة، منها ما هو خدمي أو أمني.

 وساهم وجود تلك الجهات في تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما يهدف المركز إلى تحسين جودة العمل في استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة، والتى تعد أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب مجلس الوزراء و وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام كما أن هناك عدداً من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق عمل تكاملي لتقديم كل جهة بدورها على الوجه المطلوب.

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مركز العمليات الأمنية 911 يقيم ورشة عمل مكثفة لعدد من القطاعات
سبق

أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية في مقر عمليات 911 بمكة المكرمة ورشة عمل مكثفة لعدداً من القطاعات المشاركة "امن الطرق - دوريات الأمن - الدفاع المدني – المرور".
 
وتهدف الورشة لإطلاع الضباط العاملين في الميدان على آلية العمل، وتقليل وقت مباشرة الحالات، وتحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات.
 
جدير بالذكر أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدداً من الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة و الهلال الأحمر والمياه ، والكهرباء والنقل  يتلقى معدل 30 إلى 35 ألف اتصال يوميا خلال الأربع والعشرين ساعة، منها ما هو خدمي أو أمني.

 وساهم وجود تلك الجهات في تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما يهدف المركز إلى تحسين جودة العمل في استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة، والتى تعد أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب مجلس الوزراء و وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام كما أن هناك عدداً من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق عمل تكاملي لتقديم كل جهة بدورها على الوجه المطلوب.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
07:28 PM
لإطلاع العاملين في الميدان على آلية الأداء والتنسيق وسرعة الاستجابة

مركز العمليات الأمنية 911 يقيم ورشة عمل مكثفة لعدد من القطاعات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,157

أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية في مقر عمليات 911 بمكة المكرمة ورشة عمل مكثفة لعدداً من القطاعات المشاركة "امن الطرق - دوريات الأمن - الدفاع المدني – المرور".
 
وتهدف الورشة لإطلاع الضباط العاملين في الميدان على آلية العمل، وتقليل وقت مباشرة الحالات، وتحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات.
 
جدير بالذكر أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدداً من الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة و الهلال الأحمر والمياه ، والكهرباء والنقل  يتلقى معدل 30 إلى 35 ألف اتصال يوميا خلال الأربع والعشرين ساعة، منها ما هو خدمي أو أمني.

 وساهم وجود تلك الجهات في تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة للتنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما يهدف المركز إلى تحسين جودة العمل في استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة، والتى تعد أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب مجلس الوزراء و وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام كما أن هناك عدداً من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق عمل تكاملي لتقديم كل جهة بدورها على الوجه المطلوب.

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