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مركز الملك سلمان للإغاثة يوصل المياه النقية لتجمعات النازحين بحضرموت

أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة تستفيد من المرحلة الثانية للمشروع

نفذ  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في مناطق الرويك والعبر والوديعة وشمال شرق اليتمة والحرج بالمسحية في صحراء حضرموت .

 

واستفاد من المشروع - في أسبوعه الثالث على التوالي - أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة حيث تم نقل أكثر من مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد وقد أسهم هذا المشروع الممول من المركز بالتخفيف من معاناة الأشقاء النازحين .

 

ويعاني أهل تلك المناطق في الحصول على المياه النقية، ويعتبرون الحصول على الماء رحلة كفاح في حد ذاتها، نظراً لانعدامه هناك كما يتطلب الحصول عليها البحث لعدة أيام، إضافة إلى أن انعدام المياه يجبر السكان لاستخدام المياه الملوّثة التي تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض البيئية وتعريض حياة الناس للخطر خصوصاً الأطفال وكبار السن.

 

ويأتي هذا المشروع إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله- واستمرارا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز ويتابعها في داخل وخارج اليمن فِي شتى القطاعات الإغاثية والإنسانية وذلك عبر شركائه وبالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوصل المياه النقية لتجمعات النازحين بحضرموت
سبق

نفذ  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في مناطق الرويك والعبر والوديعة وشمال شرق اليتمة والحرج بالمسحية في صحراء حضرموت .

 

واستفاد من المشروع - في أسبوعه الثالث على التوالي - أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة حيث تم نقل أكثر من مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد وقد أسهم هذا المشروع الممول من المركز بالتخفيف من معاناة الأشقاء النازحين .

 

ويعاني أهل تلك المناطق في الحصول على المياه النقية، ويعتبرون الحصول على الماء رحلة كفاح في حد ذاتها، نظراً لانعدامه هناك كما يتطلب الحصول عليها البحث لعدة أيام، إضافة إلى أن انعدام المياه يجبر السكان لاستخدام المياه الملوّثة التي تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض البيئية وتعريض حياة الناس للخطر خصوصاً الأطفال وكبار السن.

 

ويأتي هذا المشروع إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله- واستمرارا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز ويتابعها في داخل وخارج اليمن فِي شتى القطاعات الإغاثية والإنسانية وذلك عبر شركائه وبالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
07:32 PM
أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة تستفيد من المرحلة الثانية للمشروع

مركز الملك سلمان للإغاثة يوصل المياه النقية لتجمعات النازحين بحضرموت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذ  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في مناطق الرويك والعبر والوديعة وشمال شرق اليتمة والحرج بالمسحية في صحراء حضرموت .

 

واستفاد من المشروع - في أسبوعه الثالث على التوالي - أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة حيث تم نقل أكثر من مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد وقد أسهم هذا المشروع الممول من المركز بالتخفيف من معاناة الأشقاء النازحين .

 

ويعاني أهل تلك المناطق في الحصول على المياه النقية، ويعتبرون الحصول على الماء رحلة كفاح في حد ذاتها، نظراً لانعدامه هناك كما يتطلب الحصول عليها البحث لعدة أيام، إضافة إلى أن انعدام المياه يجبر السكان لاستخدام المياه الملوّثة التي تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض البيئية وتعريض حياة الناس للخطر خصوصاً الأطفال وكبار السن.

 

ويأتي هذا المشروع إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله- واستمرارا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز ويتابعها في داخل وخارج اليمن فِي شتى القطاعات الإغاثية والإنسانية وذلك عبر شركائه وبالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

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