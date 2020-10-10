النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك فيصل ينظّم حلقة نقاش حول "أمن الشرق الأوسط"

مدير معهد ستوكهولم: ظهور مراكز قوى متعددة يهدد الاستقرار

عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صباح أمس، حلقة نقاش متخصصة بعنوان: "أمن الشرق الأوسط والمسارات الممكنة لعلاقات سلمية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي الفيصل، وعدد من السفراء والمسؤولين والخبراء في مجال الشؤون الأمنية والسياسية.

وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" المتحدث الرئيسي في الحلقة: يجب بناء علاقات سلمية بين دول المنطقة من خلال التركيز على قدرات وإمكانيات كل دولة، واستثمارها بالشكل الصحيح، ومعالجة التحديات الاجتماعية والديناميكية التي تواجهها هذه الدول فيما بينها.

وأضاف: لقد برزت قضايا جديدة مهمة في مسألة الأمن والصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ أهمها القضية السورية، وقضية ملايين اللاجئين السوريين في الخارج.

وحذّر "سميث" من أن الأمن العالمي بات أكثر عُرضة للخطر والفوضى؛ مشيراً إلى ظهور مراكز قوى متعددة حول العالم أكثر مما كانت عليه القطبية السياسية إبان الحرب الباردة.

بدوره، قدّم "بيتر وزمان" الباحثُ ضمن في برنامج الأسلحة العسكرية والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، عرضاً لحجم وإحصائيات التسلح والإنفاق العسكري في دول العالم؛ وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران.

وكشف عن زيادة معدل الإنفاق العسكري بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2006م و2015م، ونوّه بضرورة التعرف على الدوافع التي تقف خلف هذه الأرقام.

وخلال حلقة النقاش، دار حوار مفتوح بين المشاركين والمتحدث الرئيسي حول مختلف القضايا الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حذّر المتحدث الرئيسي من التقليل من طموحات إيران النووية ومساعيها لتخصيب اليورانيوم التي لا تتوقف، وأنها تمثل خطراً على أمن منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أحد المشاركين إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران لن يساهم في الحفاظ على مُعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك فيصل ينظّم حلقة نقاش حول "أمن الشرق الأوسط"
سبق

عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صباح أمس، حلقة نقاش متخصصة بعنوان: "أمن الشرق الأوسط والمسارات الممكنة لعلاقات سلمية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي الفيصل، وعدد من السفراء والمسؤولين والخبراء في مجال الشؤون الأمنية والسياسية.

وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" المتحدث الرئيسي في الحلقة: يجب بناء علاقات سلمية بين دول المنطقة من خلال التركيز على قدرات وإمكانيات كل دولة، واستثمارها بالشكل الصحيح، ومعالجة التحديات الاجتماعية والديناميكية التي تواجهها هذه الدول فيما بينها.

وأضاف: لقد برزت قضايا جديدة مهمة في مسألة الأمن والصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ أهمها القضية السورية، وقضية ملايين اللاجئين السوريين في الخارج.

وحذّر "سميث" من أن الأمن العالمي بات أكثر عُرضة للخطر والفوضى؛ مشيراً إلى ظهور مراكز قوى متعددة حول العالم أكثر مما كانت عليه القطبية السياسية إبان الحرب الباردة.

بدوره، قدّم "بيتر وزمان" الباحثُ ضمن في برنامج الأسلحة العسكرية والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، عرضاً لحجم وإحصائيات التسلح والإنفاق العسكري في دول العالم؛ وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران.

وكشف عن زيادة معدل الإنفاق العسكري بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2006م و2015م، ونوّه بضرورة التعرف على الدوافع التي تقف خلف هذه الأرقام.

وخلال حلقة النقاش، دار حوار مفتوح بين المشاركين والمتحدث الرئيسي حول مختلف القضايا الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حذّر المتحدث الرئيسي من التقليل من طموحات إيران النووية ومساعيها لتخصيب اليورانيوم التي لا تتوقف، وأنها تمثل خطراً على أمن منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أحد المشاركين إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران لن يساهم في الحفاظ على مُعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
01:27 PM

مركز الملك فيصل ينظّم حلقة نقاش حول "أمن الشرق الأوسط"

مدير معهد ستوكهولم: ظهور مراكز قوى متعددة يهدد الاستقرار

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
974

عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صباح أمس، حلقة نقاش متخصصة بعنوان: "أمن الشرق الأوسط والمسارات الممكنة لعلاقات سلمية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي الفيصل، وعدد من السفراء والمسؤولين والخبراء في مجال الشؤون الأمنية والسياسية.

وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" المتحدث الرئيسي في الحلقة: يجب بناء علاقات سلمية بين دول المنطقة من خلال التركيز على قدرات وإمكانيات كل دولة، واستثمارها بالشكل الصحيح، ومعالجة التحديات الاجتماعية والديناميكية التي تواجهها هذه الدول فيما بينها.

وأضاف: لقد برزت قضايا جديدة مهمة في مسألة الأمن والصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ أهمها القضية السورية، وقضية ملايين اللاجئين السوريين في الخارج.

وحذّر "سميث" من أن الأمن العالمي بات أكثر عُرضة للخطر والفوضى؛ مشيراً إلى ظهور مراكز قوى متعددة حول العالم أكثر مما كانت عليه القطبية السياسية إبان الحرب الباردة.

بدوره، قدّم "بيتر وزمان" الباحثُ ضمن في برنامج الأسلحة العسكرية والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، عرضاً لحجم وإحصائيات التسلح والإنفاق العسكري في دول العالم؛ وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران.

وكشف عن زيادة معدل الإنفاق العسكري بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2006م و2015م، ونوّه بضرورة التعرف على الدوافع التي تقف خلف هذه الأرقام.

وخلال حلقة النقاش، دار حوار مفتوح بين المشاركين والمتحدث الرئيسي حول مختلف القضايا الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حذّر المتحدث الرئيسي من التقليل من طموحات إيران النووية ومساعيها لتخصيب اليورانيوم التي لا تتوقف، وأنها تمثل خطراً على أمن منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أحد المشاركين إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران لن يساهم في الحفاظ على مُعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة