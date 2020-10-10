مركز الملك فيصل ينظّم حلقة نقاش حول "أمن الشرق الأوسط"

مدير معهد ستوكهولم: ظهور مراكز قوى متعددة يهدد الاستقرار

عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صباح أمس، حلقة نقاش متخصصة بعنوان: "أمن الشرق الأوسط والمسارات الممكنة لعلاقات سلمية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي الفيصل، وعدد من السفراء والمسؤولين والخبراء في مجال الشؤون الأمنية والسياسية.

وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" المتحدث الرئيسي في الحلقة: يجب بناء علاقات سلمية بين دول المنطقة من خلال التركيز على قدرات وإمكانيات كل دولة، واستثمارها بالشكل الصحيح، ومعالجة التحديات الاجتماعية والديناميكية التي تواجهها هذه الدول فيما بينها.

وأضاف: لقد برزت قضايا جديدة مهمة في مسألة الأمن والصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ أهمها القضية السورية، وقضية ملايين اللاجئين السوريين في الخارج.

وحذّر "سميث" من أن الأمن العالمي بات أكثر عُرضة للخطر والفوضى؛ مشيراً إلى ظهور مراكز قوى متعددة حول العالم أكثر مما كانت عليه القطبية السياسية إبان الحرب الباردة.

بدوره، قدّم "بيتر وزمان" الباحثُ ضمن في برنامج الأسلحة العسكرية والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، عرضاً لحجم وإحصائيات التسلح والإنفاق العسكري في دول العالم؛ وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران.

وكشف عن زيادة معدل الإنفاق العسكري بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2006م و2015م، ونوّه بضرورة التعرف على الدوافع التي تقف خلف هذه الأرقام.

وخلال حلقة النقاش، دار حوار مفتوح بين المشاركين والمتحدث الرئيسي حول مختلف القضايا الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حذّر المتحدث الرئيسي من التقليل من طموحات إيران النووية ومساعيها لتخصيب اليورانيوم التي لا تتوقف، وأنها تمثل خطراً على أمن منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أحد المشاركين إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران لن يساهم في الحفاظ على مُعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي.