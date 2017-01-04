مروحيات "الأسد" تعاود قصف "وادي بردى" بريف دمشق

بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بأن طائرات نظام الأسد المروحية قصفت مجددًا منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وقال "المرصد" في بيان: "القصف استهدف أماكن في جرود بسيمة وعين الفيجة وعين الخضرة وأماكن أخرى في الوادي، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بشكل متفاوت بين قوات نظام الأسد من طرف، والفصائل المسلحة من طرف آخر".