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مرور الشرقية: لا ملاحظات أو مخالفات مع انطلاق أول أيام الاختبارات في المدارس

إثر الخطة التي وضعتها استعداداً لذلك واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية

أكدت إدارة مرور المنطقة الشرقية عدم تسجيل أي ملاحظات خلال فترة اختبارات طلاب وطالبات المدارس في أول أيام الاختبارات ، مبينة  انخفاض المخالفات المرورية حول المدارس هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

 

جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي نفذتها إدارة مرور المنطقة الشرقية خلال فترة الاختبارات  والتي بدأتها صباح الأحد اليوم ، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري .

 

حيث شارك في تنفيذ الخطة  عدد كبير من منسوبي مرور المنطقة الشرقية، واستهدفت الخطة تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤديه للمدارس ، بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطًا، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك، كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.

 

وكثف مرور المنطقة من انتشار دوريات المرور السري حول المدارس والميادين ذات الأهمية لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.

وأكدت مصادر مطلعة أن النتائج لتلك الخطط كانت -ولله الحمد- جيدة، حيث لم يسجل أي ملاحظات، كما لوحظ هذا العام أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في ارتكاب المخالفات المرورية حول مدارس الطلاب خصوصًا الثانوية منها والمتوسطة، وعدم وجود أو تجول للدارسين بعد انتهاء اختباراتهم، ويعود ذلك -بعد توفيق الله- إلى ارتفاع الوعي المروري لدى الجميع، خصوصًا أولياء الأمور، بمتابعة أبنائهم، حتى عودتهم لمساكنهم.

 

وتمنَّت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبَّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الشرقية: لا ملاحظات أو مخالفات مع انطلاق أول أيام الاختبارات في المدارس
سبق

أكدت إدارة مرور المنطقة الشرقية عدم تسجيل أي ملاحظات خلال فترة اختبارات طلاب وطالبات المدارس في أول أيام الاختبارات ، مبينة  انخفاض المخالفات المرورية حول المدارس هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

 

جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي نفذتها إدارة مرور المنطقة الشرقية خلال فترة الاختبارات  والتي بدأتها صباح الأحد اليوم ، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري .

 

حيث شارك في تنفيذ الخطة  عدد كبير من منسوبي مرور المنطقة الشرقية، واستهدفت الخطة تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤديه للمدارس ، بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطًا، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك، كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.

 

وكثف مرور المنطقة من انتشار دوريات المرور السري حول المدارس والميادين ذات الأهمية لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.

وأكدت مصادر مطلعة أن النتائج لتلك الخطط كانت -ولله الحمد- جيدة، حيث لم يسجل أي ملاحظات، كما لوحظ هذا العام أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في ارتكاب المخالفات المرورية حول مدارس الطلاب خصوصًا الثانوية منها والمتوسطة، وعدم وجود أو تجول للدارسين بعد انتهاء اختباراتهم، ويعود ذلك -بعد توفيق الله- إلى ارتفاع الوعي المروري لدى الجميع، خصوصًا أولياء الأمور، بمتابعة أبنائهم، حتى عودتهم لمساكنهم.

 

وتمنَّت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبَّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:10 PM
إثر الخطة التي وضعتها استعداداً لذلك واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية

مرور الشرقية: لا ملاحظات أو مخالفات مع انطلاق أول أيام الاختبارات في المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكدت إدارة مرور المنطقة الشرقية عدم تسجيل أي ملاحظات خلال فترة اختبارات طلاب وطالبات المدارس في أول أيام الاختبارات ، مبينة  انخفاض المخالفات المرورية حول المدارس هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

 

جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي نفذتها إدارة مرور المنطقة الشرقية خلال فترة الاختبارات  والتي بدأتها صباح الأحد اليوم ، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري .

 

حيث شارك في تنفيذ الخطة  عدد كبير من منسوبي مرور المنطقة الشرقية، واستهدفت الخطة تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤديه للمدارس ، بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطًا، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك، كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.

 

وكثف مرور المنطقة من انتشار دوريات المرور السري حول المدارس والميادين ذات الأهمية لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.

وأكدت مصادر مطلعة أن النتائج لتلك الخطط كانت -ولله الحمد- جيدة، حيث لم يسجل أي ملاحظات، كما لوحظ هذا العام أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في ارتكاب المخالفات المرورية حول مدارس الطلاب خصوصًا الثانوية منها والمتوسطة، وعدم وجود أو تجول للدارسين بعد انتهاء اختباراتهم، ويعود ذلك -بعد توفيق الله- إلى ارتفاع الوعي المروري لدى الجميع، خصوصًا أولياء الأمور، بمتابعة أبنائهم، حتى عودتهم لمساكنهم.

 

وتمنَّت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبَّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.

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